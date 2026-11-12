Μαυροπάνος: «Ξέρουμε τι να περιμένουμε από την Ολλανδία – Μας δίνει δύναμη ο κόσμος»

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός εκτίμησε πως η αντίπαλος θα παρουσιάσει ξανά την ίδια επιθετικότητα, ενώ τόνισε πως η ομάδα θα ακολουθήσει το πλάνο του προπονητή

Την ποιότητα της Εθνικής Ολλανδίας, αλλά και τη σημασία της στήριξης από τους Έλληνες φιλάθλους, ανέδειξε ο Ντίνος Μαυροπάνος ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με τους «οράνιε» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Nations League.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός εκτίμησε ότι η αντίπαλος θα παρουσιάσει παρόμοια επιθετική προσέγγιση με εκείνη που είχε στο προηγούμενο μεταξύ τους παιχνίδι. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή και δίνοντας τον καλύτερό της εαυτό.

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Οι δηλώσεις του Ντίνου Μαυροπάνου

Για την Ολλανδία και την αγωνιστική προσέγγιση της Ελλάδας:

«Αρχικά, ξέρουμε πως η Ολλανδία έχει ποιότητα και ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Την αντιμετωπίσαμε καλά και δείξαμε πως μπορούμε να γίνουμε επικίνδυνοι και να της βάλουμε δύσκολα. Στη συνέχεια, έγινε πιο επιθετική και εμείς υποχωρήσαμε.

Περιμένουμε να παρουσιάσει ξανά την ίδια επιθετικότητα και να αναζητήσει χώρους. Εμείς θα ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Για τη στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων:

«Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τόσο κόσμο. Οι Έλληνες φίλαθλοι στη Γερμανία ήταν εξαιρετικοί και μας έδωσαν δύναμη. Η παρουσία τους μάς χαροποιεί ιδιαίτερα και θα μας βοηθήσει σε ένα δύσκολο παιχνίδι.

Προσπαθούμε σε κάθε αγώνα να δίνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για τον κόσμο μας. Εκπροσωπούμε μια ολόκληρη χώρα και θέλουμε να προσφέρουμε τα πάντα. Είναι χαρά μας να βλέπουμε τους φιλάθλους ευτυχισμένους, γιατί αυτή η χαρά μάς κάνει και εμάς πιο δυνατούς».