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Σε σοκ η Βουλγαρία μετά την φονική καραμπόλα – Ψάχνουν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία

Κλιμάκιο δέκα ειδικών της Εθνικής Επιτροπής Ερευνών εξετάζει την πυκνή ομίχλη και την ολισθηρότητα της ασφάλτου ως πιθανές αιτίες για το δυστύχημα των 86 οχημάτων

Καραμπόλα φορτηγών και οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Γιαμπόλ της Βουλγαρίας

REUTERS

11/11/2026, 08:58
TANEA Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες της πολύνεκρης καραμπόλας που σημειώθηκε χθες στη Βουλγαρία, αφήνοντας πίσω 12 νεκρούς και 51 τραυματίες, εκ των οποίων οι 13 παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

Στην τραγωδία ενεπλάκησαν 86 οχήματα σε δύο διαδοχικές συγκρούσεις στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς.

Η διερεύνηση της τραγωδίας

Κλιμάκιο δέκα ειδικών της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ερευνών εξετάζει τα αίτια, με το ενδιαφέρον να εστιάζει στην πυκνή ομίχλη, την κατάσταση του οδοστρώματος και την έλλειψη προειδοποιητικής σήμανσης. Ο επικεφαλής της επιτροπής τόνισε πως η ομίχλη δεν είναι η μοναδική παράμετρος, δίνοντας έμφαση στην ολισθηρότητα της ασφάλτου. Παράλληλα, αναζητούνται απαντήσεις για την απουσία ηλεκτρονικών πινακίδων, ενώ έχει αποφασιστεί η εγκατάσταση συστήματος με κάμερες και ενημερωτικές πινακίδες.

Η κυβέρνηση του Ρούμεν Ράντεφ δέχεται επικρίσεις για καθυστερήσεις σε έργα και διαχείριση κονδυλίων. Ο πρωθυπουργός μετέβη στο σημείο και ζήτησε από την εισαγγελία να εξετάσει ενδεχόμενες ευθύνες ή απώλεια χρηματοδοτήσεων, ενώ έθεσε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος στη διάθεση των Αρχών για πιθανές αεροδιακομιδές. Η χώρα κηρύχθηκε σε τριήμερο εθνικό πένθος.

Το χρονικό και τα χαρακτηριστικά του δρόμου

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 07:00 στον αυτοκινητόδρομο Τράκια. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΕΡΤnews, Κώστα Καντουρή, η ορατότητα περιορίστηκε δραματικά λόγω της ομίχλης. Η πρώτη σύγκρουση φορτηγών και ΙΧ σημειώθηκε στο ρεύμα προς Μπουργκάς, ενώ 20 με 30 λεπτά αργότερα ακολούθησε νέα καραμπόλα στο ρεύμα προς Σόφια, καθώς οδηγοί φέρεται να αποσπάστηκαν παρακολουθώντας το συμβάν στην απέναντι πλευρά.

Ο αυτοκινητόδρομος, με όριο ταχύτητας 140 χλμ/ώρα, διαθέτει άσφαλτο τοποθετημένη προ διετίας, η οποία ωστόσο παρουσιάζει αυξημένη ολισθηρότητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Παρά το μήνυμα μέσω του 112, παραμένουν ερωτήματα για την επάρκεια της ενημέρωσης των οδηγών. Ο Τράκια αποτελεί βασική αρτηρία, την οποία χρησιμοποιούν καθημερινά πολλοί οδηγοί, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων που ταξιδεύουν στη γειτονική χώρα.

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Βουλγαρία καραμπόλα τραγωδία τροχαίο τροχαίο δυστύχημα

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