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Σοκαριστικές εικόνες από τη φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία – Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα με τους δώδεκα νεκρούς

Οι εικόνες αποτυπώνουν μία από τις πλέον πολύνεκρες οδικές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα

Σοκαριστικές εικόνες από τη φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία – Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα με τους δώδεκα νεκρούς

Debris and damaged vehicles at the site of a highway pileup that killed several people, neat Yambol, Bulgaria November 10, 2026, in this still image from video. Nova TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BULGARIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN BULGARIA.

10/11/2026, 18:20
TANEA Newsroom
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Συγκλονίζει το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/10) στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας, στην περιοχή Ζιμνίτσα, με τουλάχιστον 86 οχήματα να εμπλέκονται σε μία από τις μεγαλύτερες καραμπόλες των τελευταίων ετών. Ο τραγικός απολογισμός κάνε λόγο για 12 νεκρούς και περισσότερους από 50 τραυματίες.

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος είναι συγκλονιστικές. Πολλά αυτοκίνητα έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες σιδερικών, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές. Άλλα οχήματα έχουν εγκλωβιστεί κάτω από βαρέα φορτηγά, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων.

Σε βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας διακρίνονται οχήματα ακινητοποιημένα σε μεγάλη απόσταση κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί σωροί από αυτοκίνητα και φορτηγά που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι εικόνες αποτυπώνουν μία από τις πλέον πολύνεκρες οδικές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, στις διαδοχικές συγκρούσεις ενεπλάκησαν συνολικά 86 οχήματα, εκ των οποίων 63 στο ρεύμα προς Μπουργκάς και 23 στο ρεύμα προς Σόφια.

Πώς ξεκίνησε η αλυσιδωτή σύγκρουση

Οι πρώτες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος αναφέρουν ότι η αλυσιδωτή σύγκρουση ξεκίνησε όταν ένα φορτηγό έκλεισε τον δρόμο σε λεωφορείο, με αποτέλεσμα την πρόσκρουσή του.

Στη συνέχεια, στο σημείο προσέκρουσαν μία νταλίκα που μετέφερε σιτάρι και αρκετά ακόμη οχήματα, προκαλώντας τη μαζική καραμπόλα. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη εξαιτίας ενός δεύτερου τροχαίου ατυχήματος, το οποίο σημειώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, λίγα μέτρα μακριά από την πρώτη σύγκρουση.

Το διπλό περιστατικό δημιούργησε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τις αστυνομικές και διασωστικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο σημείο.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα στη Βουλγαρία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εθνικό πένθος στη Βουλγαρία

Η βουλγαρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα είναι ημέρα εθνικού πένθους στη μνήμη των θυμάτων.

Την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε η Εθνική Ανακριτική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Γιάμπολ. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες ορατότητας, την κατάσταση του οδοστρώματος, τη διαγράμμιση και τα διαθέσιμα συστήματα οδικής ασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των διαδοχικών συγκρούσεων.

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Βουλγαρία καραμπόλα τροχαίο δυστύχημα

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