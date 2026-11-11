Εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη Βουλγαρία για τους 12 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην καραμπόλα 86 οχημάτων, η οποία σημειώθηκε την Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο Α1. Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (11/11/2026), με πυροσβέστες, αστυνομικούς και εθελοντές να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Η πυκνή ομίχλη και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος εξετάζονται ως βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στο πολύνεκρο δυστύχημα. Παράλληλα, οι βουλγαρικές αρχές έχουν συλλάβει και ανακρίνουν έναν Ρουμάνο οδηγό φορτηγού, ο οποίος φέρεται να σταμάτησε το όχημά του σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, προκαλώντας την πρώτη σύγκρουση.

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Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες οδικές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 51 τραυματίστηκαν, ενώ ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Καταγγελίες για ελλιπή σήμανση – Η ορατότητα έπεσε στα 10 μέτρα

Για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος έχει συγκροτηθεί κλιμάκιο δέκα ερευνητών της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ερευνών.

Πέρα από την ομίχλη και την ολισθηρότητα του δρόμου, εξετάζονται καταγγελίες για απουσία προειδοποιητικής σήμανσης σχετικά με τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Το πρωί της Τρίτης, η ορατότητα στην περιοχή περιορίστηκε από τα 70 στα μόλις 10 μέτρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών της Ρουμανίας, Νταν Νεκουλάεσκου, ένας Ρουμάνος πολίτης συγκαταλέγεται στους τραυματίες και λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Τέσσερις τραυματίες στη ΜΕΘ – 13 σε κρίσιμη κατάσταση

Από τους 51 τραυματίες, οι 23 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σλίβεν. Τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ 13 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της υγείας τους.

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Τραυματίας περιέγραψε στο Ertnews τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τις συγκρούσεις, αναφέροντας ότι τα τζάμια των οχημάτων έσπασαν και οι επιβάτες βρέθηκαν ο ένας πάνω στον άλλον.

«Τα τζάμια έσπασαν και έπεφταν παντού. Ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Άλλοι είχαν πέσει, άλλοι είχαν τραυματιστεί, ενώ κάποιοι είχαν παγιδευτεί και δεν μπορούσαν να απεγκλωβιστούν», ανέφερε.

Σε άλλη μαρτυρία περιγράφεται η έκταση της τραγωδίας: «Πολλοί, πολλοί άνθρωποι πέθαναν εδώ. Ένας άντρας πέθανε ακριβώς πίσω μου».

Το χρονικό της καραμπόλας στον αυτοκινητόδρομο Τράκια

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Τράκια (Trakia), τον βασικό οδικό άξονα που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς και έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της Βουλγαρίας.

Η πρώτη καραμπόλα εκδηλώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μπουργκάς, όταν φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, παρασύροντας αυτοκίνητα, ορισμένα από τα οποία συνθλίφτηκαν.

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Περίπου μισή ώρα αργότερα σημειώθηκε δεύτερη καραμπόλα στο αντίθετο ρεύμα, προς τη Σόφια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγοί είχαν σταματήσει για να ενημερωθούν σχετικά με το δυστύχημα που είχε προηγηθεί στην απέναντι κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν νέες συγκρούσεις.

Ο αυτοκινητόδρομος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ενώ το ανώτατο όριο ταχύτητας φτάνει τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είναι σχετικά καινούργιο, καθώς ασφαλτοστρώθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες μπορεί να παρουσιάζει αυξημένη ολισθηρότητα.

Τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο δεν είναι καινούργια. Κατά τα προηγούμενα χρόνια έχουν καταγραφεί και άλλα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, με τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος να συγκαταλέγονται συχνά στους παράγοντες που εξετάζονται.