ΕΠΟ: Οι ευχές των διεθνών για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας – «Στα 102 να είμαστε στο Euro»

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας έστειλαν τις ευχές τους για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ εν μέσω της προετοιμασίας τους για τους αγώνες του Nations League

Έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία ιδρύθηκε το 1926 και ετοιμάζεται να γιορτάσει την επέτειο των 100 χρόνων της με σειρά επετειακών δράσεων. Η ημερομηνία-ορόσημο είναι η 14η Νοεμβρίου, όταν υπογράφηκε το πρακτικό ίδρυσής της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της, η ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τις ευχές των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδας. Οι διεθνείς βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας για τις δύο αναμετρήσεις που ακολουθούν στο UEFA Nations League, απέναντι στην Ολλανδία και τη Σερβία.

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Η πρώτη δοκιμασία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (13/11), εκτός έδρας με την Ολλανδία, ενώ τη Δευτέρα (16/11) η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι ευχές Μασούρα και Πέλκα

Στο επετειακό βίντεο, ο Γιώργος Μασούρας έδωσε μια ξεχωριστή ευχή για το μέλλον της Εθνικής, λέγοντας: «Στα 102 χρόνια να είμαστε στο Euro».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Πέλκας ευχήθηκε στην Ομοσπονδία να συνεχίσει την πορεία της με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική: «Η Εθνική μεγαλώνει, δυναμώνει και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα».

Οι διεθνείς έστειλαν συνολικά τις ευχές τους για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, εκφράζοντας την προσδοκία να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο: