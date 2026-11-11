Σύμφωνα με το Ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση της FSB, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να συγκέντρωναν πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε την Τετάρτη (11/11), τη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία κατηγορεί ότι ενεργούσαν ως πράκτορες των πολωνικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση της FSB, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να συγκέντρωναν πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, στη δυτική Ρωσία.

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Παράλληλα, η FSB ανακοίνωσε ότι απηύθυνε προειδοποιήσεις σε επτά Πολωνούς πολίτες και τρεις Ρώσους υπηκόους, εξαιτίας των φερόμενων επαφών τους με τις πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Το Καλίνινγκραντ αποτελεί ρωσικό θύλακα στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας.

Σημειώνεται ότι, η περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.