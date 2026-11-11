Η 48χρονη δράστις ομολόγησε την πράξη της στις αστυνομικές αρχές, ισχυριζόμενη πως η επίθεση με μαχαίρι προκλήθηκε από οικονομική διαφορά για ερωτική συνεύρεση

Βαρύ πένθος βιώνει ο Ρόνι, ποδοσφαιριστής της Σάντος, μετά τη δολοφονία του 72χρονου πατέρα του στη Βραζιλία. Ο Μαριζέρσον Μπαρμπόσα Καρνέιρο έχασε τη ζωή του στην πόλη Τέρα Άλτα, στην πολιτεία Πάρα, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι από μια 48χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη στο σημείο. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η επίθεση συνδέθηκε με οικονομική διαφορά που είχε προκύψει μεταξύ τους.

Όπως ισχυρίστηκε η γυναίκα κατά την ανάκρισή της, περίπου μία εβδομάδα πριν από το περιστατικό είχε συναντηθεί ερωτικά με τον 72χρονο έναντι αμοιβής, την οποία, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, εκείνος δεν της είχε καταβάλει. Η ίδια φέρεται να επικαλέστηκε την εκκρεμή οφειλή ως αιτία της επίθεσης.

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Η επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του 72χρονου

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδονται από τη Βραζιλία, η 48χρονη πλησίασε αιφνιδιαστικά τον πατέρα του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε γυρισμένη την πλάτη του, και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό. Παρά την άμεση κινητοποίηση για την παροχή πρώτων βοηθειών, ο 72χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Η γυναίκα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ομολόγησε την πράξη της. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Η Σάντος στο πλευρό του Ρόνι – Η κίνηση του Νεϊμάρ

Η τραγική είδηση προκάλεσε σοκ στον οργανισμό της Σάντος. Η διοίκηση του συλλόγου χορήγησε στον Ρόνι άδεια επ’ αόριστον, προκειμένου να ταξιδέψει στην πολιτεία Πάρα και να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του.

Στο πλευρό του στάθηκε και ο Νεϊμάρ, ο οποίος παραχώρησε το ιδιωτικό του αεροσκάφος, ώστε ο συμπαίκτης του να μπορέσει να μεταβεί μαζί με τους συγγενείς του στην περιοχή. Ο Ρόνι ευχαρίστησε δημόσια τη διοίκηση της Σάντος, τον προπονητή Κούκα και τον Βραζιλιάνο σταρ για τη στήριξη που του προσέφεραν σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

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Η οικογενειακή σχέση του ποδοσφαιριστή με τον πατέρα του είχε περάσει από αρκετές δυσκολίες. Οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρός και ο Ρόνι μεγάλωσε κυρίως με τους παππούδες του. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχε αποκαταστήσει την επικοινωνία με τον βιολογικό του πατέρα, τον οποίο επισκεπτόταν κατά τη διάρκεια των διακοπών και των ρεπό του.

Η απώλεια του 72χρονου αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει πλέον στο πλευρό του την οικογένειά του και τους ανθρώπους της Σάντος.