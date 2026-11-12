Βραζιλία: Εκτός των καλύτερων ποδοσφαιριστών του πρωταθλήματος ο Νεϊμάρ! (pic)

Στην κορυφή της λίστας με τους πενήντα κορυφαίους παίκτες βάσει της βαθμολογίας Elo βρίσκεται ο Λούκας Πακετά της Φλαμένγκο συγκεντρώνοντας 1.621 βαθμούς Elo

Τη λίστα με τους 50 κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος της Βραζιλίας, βάσει της βαθμολογίας Elo, δημοσίευσε ο λογαριασμός που παρουσίασε τα σχετικά στοιχεία, με τη Φλαμένγκο να κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις. Η ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει τους τρεις πρώτους παίκτες της κατάταξης, ενώ συνολικά εκπροσωπείται με 15 ποδοσφαιριστές στη λίστα. Αντίθετα, εκτός της πρώτης 50άδας βρίσκεται ο Νεϊμάρ.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Λούκας Πακετά της Φλαμένγκο με 1.621 βαθμούς Elo, ενώ ακολουθούν οι συμπαίκτες του Λέο Περέιρα και Σαμουέλ Λίνο, οι οποίοι ισοβαθμούν στους 1.565 βαθμούς. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει ο Κολομβιανός Τζον Αρίας της Παλμέιρας με 1.560 βαθμούς.

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Ο Ροντίνεϊ στην ένατη θέση, ο Τετέ στο Νο50

Ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Ροντίνεϊ, ο οποίος βρίσκεται στην ένατη θέση της κατάταξης με 1.518 βαθμούς. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, που είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, συνεχίζει την καριέρα του στη Σάντος και βρίσκεται ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους ποδοσφαιριστές της σχετικής λίστας.

Στην 50ή θέση συναντάμε ακόμη ένα γνώριμο όνομα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Τετέ, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι της πρώτης 50άδας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Φλαμένγκο έχει πέντε ποδοσφαιριστές στην πρώτη επτάδα, καθώς πέρα από τους Πακετά, Περέιρα και Λίνο, βρίσκονται εκεί οι Πέδρο (5ος), Ντε Αρασκαέτα (6ος) και Γκονσάλο Πλάτα (7ος). Ο Λέο Ορτίς καταλαμβάνει την όγδοη θέση, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της ομάδας στη συγκεκριμένη κατάταξη.