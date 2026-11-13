Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η εξαφάνιση ενός Κινέζου μεσίτη, ο οποίος αγνοείται επίσης εδώ και έξι μήνες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν νέο βιντεοληπτικό υλικό

Έχουν περάσει έξι μήνες από την ημέρα που η Κινέζα μεταφράστρια, Γιου Τιγκ, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι της στη Λούτσα και ακόμη παραμένει άφαντη. Ο σύζυγός της, ο οποίος αγωνιά, δίνει λίγες πιθανότητες να βρεθεί ζωντανή. Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για οποιοδήποτε στοιχείο και σημάδι ζωής της 50χρονης.

Όπως αναφέρουν το Live News και ο σύζυγος της Κινέζας, τα ίχνη της Γιου Τινγκ έχουν χαθεί εδώ και 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο αγνοείται επίσης ο Κινέζος μεσίτης, Τσεν. Ο τελευταίος διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των διαμερισμάτων σε πολυκατοικία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στο κέντρο της Αθήνας, σημείο όπου η 50χρονη μεσίτρια είχε προγραμματισμένο ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής της.

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Το βίντεο με τις τελευταίες της ώρες

Παράλληλα, η εκπομπή του Mega δημοσιοποίησε νέα βίντεο από την οικία της μεσίτριας στη Λούτσα, τα οποία καταγράφουν τις τελευταίες της κινήσεις πριν από την εξαφάνιση.

«Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα». Είναι μία από τις φράσεις που λέει η Γιου Τινγκ σε τηλεφωνική συνομιλία της σε άπταιστα ελληνικά, μόλις μία μέρα πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της. Το βιντεοληπτικό υλικό αυτό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών που προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο της μυστηριώδους εξαφάνισης.

Οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού καταγράφουν τη Γιου Τινγκ μία ημέρα πριν εξαφανιστεί. Το πρωί μιλά επανειλημμένα στο τηλέφωνο στα κινέζικα, ενώ στη συνέχεια ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού. Στις 10:50 κατεβαίνει τις σκάλες ντυμένη στα λευκά, κρατά την τσάντα της και είναι έτοιμη να αποχωρήσει.

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Ρίχνει μία τελευταία ματιά και κρατώντας κάτι χαρτιά στα χέρια, βγαίνει από την πόρτα και 8 ώρες αργότερα επιστρέφει στο σπίτι και κλειδώνει την πόρτα. Στις 19:15 στέκεται στις σκάλες και με κάποιον στέλνει μηνύματα. Στις 19:22 δέχεται το περίεργο τηλεφώνημα όπου ακούγεται για πρώτη φορά την Τινγκ να μιλάει στα ελληνικά.

Στη συνέχεια αποτυπώνεται η Γιου Τινγκ να κρατά κάποια έγγραφα στα χέρια της, πιθανότατα εκείνα για τα οποία μιλούσε στο τηλεφώνημα που προηγήθηκε. Στις 19:45 σβήνουν τα φώτα αλλά η 50χρονη μεταφράστρια εμφανίζεται να ανεβοκατεβαίνει πολλές φορές τις σκάλες κρατώντας μόνιμα το κινητό της τηλέφωνο.

Το επόμενο πρωί, η Γιου Τινγκ σηκώνεται νωρίς, τρώει, κάνει κάποιες τελευταίες δουλειές και ντυμένη πάλι στα λευκά είναι έτοιμη να αποχωρήσει, χωρίς να αποχωρίζεται στιγμή το κινητό της.

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Στις 09:55 φαίνεται να φορά τη χιαστή τσάντα, να φορά τα παπούτσια της, να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγαίνει από το σπίτι. Είναι και η τελευταία φορά που η κάμερα καταγράφει κινήσεις της. Από εκείνο το σημείο τα ίχνη της εξαφανίζονται και ξεκινά το μυστήριο που παραμένει ανεξιχνίαστο εδώ και μισό χρόνο.

Κανένα ίχνος του μεσίτη Τσεν

«Εκτός από τον Κινέζο τον μεσίτη που από όσο γνωρίζω δεν έχουν βρει, οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί. Έχουν δώσει την κατάθεσή τους στην Αστυνομία», αναφέρει ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης.

«Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς, τίποτα, εξαφανισμένη. Δεν ήρθε ποτέ. Και μου έστειλε ο Τσεν μετά από 20 μέρες, ότι ‘ξέρεις, την ψάχνουνε’. Και μου λέει ‘αν μπορώ να πάρω την Γραμμή Ζωής να πω ό,τι ξέρω’. Αυτό», είχε πει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.