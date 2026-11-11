Ιεράπετρα: Σώο εντοπίστηκε σε ρέμα το κοριτσάκι που είχε χαθεί στη Μακρυλιά

Το παιδί εντοπίστηκε από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έπειτα από έρευνες που διήρκεσαν περίπου 90 λεπτά και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας για προληπτικούς λόγους

Η επιχείρηση αναζήτησης στη Μακρυλιά

Με αίσιο τρόπο ολοκληρώθηκε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός κοριτσιού ηλικίας 3,5 ετών στη Μακρυλιά Ιεράπετρας, το οποίο είχε εξαφανιστεί το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το παιδί βρέθηκε τελικά από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής εντός γειτονικού ρέματος, έπειτα από έρευνες που διήρκεσαν περίπου 90 λεπτά.

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Το συμβάν ξεκίνησε γύρω στις 21:00, όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν πως το παιδί έλειπε και ειδοποίησαν τις Αρχές. Άμεσα ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση εντοπισμού στη γύρω περιοχή όπου διαμένει η οικογένεια, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και κάτοικοι του οικισμού.

Η συμβολή των Αρχών και η ανεύρεση

Στο σημείο των ερευνών βρέθηκαν ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης και εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού υπό τον Μανόλη Παπαδάκη. Παρά το γεγονός ότι είχε προγραμματιστεί η χρήση drone με θερμική κάμερα από εθελοντή Σαμαρείτη για την ενίσχυση των ερευνών, ο άμεσος εντοπισμός του κοριτσιού από τους πυροσβέστες κατέστησε τη χρήση του τελικά αχρείαστη.

Το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί απομακρύνθηκε παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ δεν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.