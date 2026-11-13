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ΕΠΟ: Πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης

Η πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας επέβαλε την κύρωση λόγω ανάρτησης της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, σύμφωνα με την απόφαση, προκάλεσε «δυσφήμιση των ποδοσφαιρικών αρχών»

ΕΠΟ: Πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης
13/11/2026, 17:21
TANEA Newsroom
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Με χρηματική ποινή ύψους 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Άρης από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Η απόφαση ελήφθη με το σκεπτικό ότι η ομάδα προέβη σε δυσμενείς δημόσιες τοποθετήσεις, προκαλώντας δυσφήμιση των ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από πειθαρχική δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα κατά της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, εξαιτίας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχόλιο εστίαζε σε φάση όπου ο Μάγκνουσον φέρεται να υπέπεσε σε παράβαση χεριού κατά το γκολ της ισοφάρισης του Ατρόμητου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομοσπονδίας, η κύρωση επιβλήθηκε για τη δημόσια δυσφήμιση των αρμόδιων αρχών.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κήρυξε την εγκαλούμενη ΠΑΕ Άρης πειθαρχικώς ελεγκτέα για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ) και της επέβαλε χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».

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Άρης ΕΠΟ πειθαρχική επιτροπή

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