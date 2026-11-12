Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Πρέπει να κάνουμε τέλειο παιχνίδι για να πάρουμε αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποκάλυψε πως ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν έχει καταφέρει ακόμη να προπονηθεί, ενώ εκτός πλάνων για την αναμέτρηση βρίσκεται ο τιμωρημένος Χρήστος Ζαφείρης

Την απαιτητική αποστολή που περιμένει την Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, ανέλυσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης για το Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναγνώρισε την ποιότητα των «οράνιε» και τόνισε πως η «γαλανόλευκη» θα χρειαστεί μια σχεδόν άψογη εμφάνιση για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας, αποκαλύπτοντας πως ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν έχει καταφέρει ακόμη να προπονηθεί. Η συμμετοχή του θα αξιολογηθεί, ενώ εκτός πλάνων βρίσκεται ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω καρτών.

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Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για τις πιθανότητες της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία:

«Περιμένουμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να είμαστε μια ομάδα που μπορεί να απειλήσει την Ολλανδία. Πρέπει να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι για να ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για τα δύο παιχνίδια που απομένουν:

«Μας έμειναν δύο δύσκολα παιχνίδια και θέλουμε να τα ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για την κατάσταση του Κουρμπέλη:

«Δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί ο Κουρμπέλης. Θα δούμε πώς θα είναι σήμερα. Σίγουρα δημιουργείται ένα θέμα, γιατί σε συνδυασμό με τον Ζαφείρη, που είναι εκτός λόγω καρτών, πρέπει να δούμε σε ποιον βαθμό μπορούμε να υπολογίζουμε στον Δημήτρη».

Για την ποιότητα της Ολλανδίας και την προσέγγιση της αναμέτρησης:

«Η δύναμή τους είναι πάντα σημαντική και γι’ αυτό βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Το ζήτημα για εμάς είναι τι πρέπει να κάνουμε για να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να παίζουμε απέναντι σε κάθε αντίπαλο και να εκμεταλλευόμαστε τους χώρους που θα μας δοθούν».

Για τον αγωνιστικό προσανατολισμό της Εθνικής:

«Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τον προσανατολισμό μας. Είμαι χαρούμενος γιατί αυτό που κάναμε στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια ήταν αποτελεσματικό. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αναφορικά με τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε κάθε φορά».