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Εθνική Ελλάδας: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από την Ολλανδία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα μιλήσει την Πέμπτη στις 19:15 ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για το Nations League που θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube

Εθνική Ελλάδας: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από την Ολλανδία

UEFA NATIONS LEAGUE 2026-2027 / ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

12/11/2026, 19:14
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα μιλήσει την Πέμπτη (12/11) στις 19:15, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι με τους «Οράνιε» στο Άμστερνταμ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (13/11, 21:45) και έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς η Ελλάδα και η Ολλανδία ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μεταδοθεί σε live streaming από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.

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Nations League Εθνική Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς Ολλανδία συνέντευξη Τύπου

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