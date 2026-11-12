Εθνική Ελλάδας: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από την Ολλανδία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα μιλήσει την Πέμπτη στις 19:15 ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για το Nations League που θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube

Τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα μιλήσει την Πέμπτη (12/11) στις 19:15, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι με τους «Οράνιε» στο Άμστερνταμ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (13/11, 21:45) και έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς η Ελλάδα και η Ολλανδία ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μεταδοθεί σε live streaming από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.