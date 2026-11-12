Άρης: Τα ισπανικά… κλειδιά που ανοίγουν νέους δρόμους 

Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Δεκεμβρίου μετά τον δανεισμό του, με την επιστροφή του να αυξάνει το μπάτζετ κατά περίπου 500 χιλιάδες ευρώ

Τη στιγμή που ο Άρης ετοιμάζεται για ένα σερί απαιτητικών αγώνων μέχρι το τέλος του έτους, στο προσκήνιο επανέρχονται δύο Ισπανοί. Και ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Δύο παίκτες που είναι ικανοί όχι τόσο να αλλάξουν τη «συνταγή» που έχει βρει τον τελευταίο μήνα ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά να του… προσφέρουν ακόμη μία.

Έχει καιρό, άλλωστε, που γίνεται κουβέντα για το κατά πόσο είναι απαραίτητος σε κάποιες περιπτώσεις ένας τρίτος παίκτης στο κέντρο του Άρη, για να προσφέρει κάτι πιο compact από το 4-4-2. Ένα ρόλος στον οποίο ταιριάζουν… γάντι οι Μανού Γκαρθία και Μόντσου Ροντρίγκεθ.

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Ο πρώτος ήταν ίσως η πιο ηχηρή κίνηση του Άρη το περασμένο καλοκαίρι. Μία μεγάλη επένδυση από τη διοίκηση, αλλά πρόλαβε να παίξει μόλις έξι ματς με ένα γκολ μέχρι να διαγνωστεί με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μοιάζει πλέον ως θέμα χρόνου και σίγουρα θα αναβαθμίσει το προβληματικό ποιοτικό βάθος του κιτρινόμαυρου ρόστερ.

Την ίδια στιγμή ο Άρης διανύει τον Νοέμβριο… του Μόντσου Ροντρίγκεθ. Ο Ισπανός μέσος ολοκληρώνει στις 21 Νοεμβρίου τη θητεία του στη Χουάρες ως δανεικός και μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης καλείται να αποφασίσει εάν θα τον διατηρήσει στο ρόστερ, κάτι που φαντάζει και ως μονόδρομος με δεδομένο το ποιοτικό πρόβλημα στα χαφ πίσω από τους Ράτσιτς και Χόνγκλα.

Ο Μόντσου είχε μόνο στην πρώτη του χρονιά στον Άρη 3 γκολ και 8 ασίστ, αποτελώντας έναν εκ των κορυφαίων χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Μία επιστροφή που αυξάνει το μπάτζετ κατά 500 χιλιάδες ευρώ περίπου -το μισό του συμβόλαιο δηλαδή- αλλά με την κατάλληλη διαχείριση μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στους φετινούς στόχους.

Δηλαδή την παρουσία του Άρη στην 4άδα και την κατάκτηση του Κυπέλλου. Μία προσθήκη που ουσιαστικά αποτελεί μία εσωτερική μεταγραφή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός μέσος όσο και πίσω από τον επιθετικό.