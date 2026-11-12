Χάρι Κέιν: Έγραψε ιστορία με την Αγγλία – Έγινε ο ρέκορντμαν συμμετοχών και βραβεύτηκε από τον Πίτερ Σίλτον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας πραγματοποίησε την 126η συμμετοχή του ξεπερνώντας τον Πίτερ Σίλτον, ενώ παράλληλα κατέχει το ρεκόρ των 91 γκολ με το εθνόσημο

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε ο Χάρι Κέιν στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία, καθώς έφτασε σε ένα ιστορικό ορόσημο με τη φανέλα των «Τριών Λιονταριών». Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας πραγματοποίησε την 126η συμμετοχή του και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της, αφήνοντας πίσω του τον Πίτερ Σίλτον, ο οποίος είχε σταματήσει στις 125.

Η επίδοση συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερη στιγμή πριν από την αναμέτρηση, καθώς ο ίδιος ο Σίλτον βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τον διάδοχό του στην κορυφή της σχετικής λίστας. Στη βράβευση συμμετείχε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη επισημότητα στην εκδήλωση.

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Δύο ιστορικά ρεκόρ με την Αγγλία

Στα 33 του χρόνια, ο Κέιν έχει πλέον στην κατοχή του δύο κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας. Εκτός από την πρώτη θέση στις συμμετοχές, είναι και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, έχοντας πετύχει 91 γκολ.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διεθνή καριέρα του με 53 τέρματα. Η διαφορά των 38 γκολ αποτυπώνει τη μεγάλη παραγωγικότητα του αρχηγού των Άγγλων με το εθνόσημο.

Το νέο ρεκόρ έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο σημαντικών διακρίσεων για τον Κέιν, μετά και την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, την οποία συνδύασε με τις εμφανίσεις του στην Μπάγερν Μονάχου και την εθνική ομάδα. Η αναμέτρηση με την Κροατία θα μείνει, έτσι, ξεχωριστή στην προσωπική του διαδρομή.