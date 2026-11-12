Μαϊάμι Χιτ: Νέα εμφάνιση με άρωμα… GTA VI – Πρωταγωνιστές Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο (pic)

Η ειδική έκδοση «Vice City Cactus Jack Edition» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων στις 18 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη κυκλοφορία του GTA VI

Σε ρυθμούς… Vice City κινούνται οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι ετοιμάζονται να παρουσιάσουν μια νέα εμφάνιση με αναφορές στο πολυαναμενόμενο GTA VI. Η ομάδα της Φλόριντα αποκάλυψε τη συνεργασία της για την ειδική έκδοση «Vice City Cactus Jack Edition», η οποία αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα των φίλων του NBA και του δημοφιλούς video game.

Η επίσημη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη κυκλοφορία του GTA VI. Όπως ενημέρωσαν οι Χιτ, η συγκεκριμένη εμφάνιση θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων.

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Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο σε ρόλο μοντέλων

Για την προώθηση της νέας εμφάνισης, οι Μαϊάμι Χιτ επιστράτευσαν δύο από τους πρωταγωνιστές τους, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο, οι οποίοι ανέλαβαν τον ρόλο των μοντέλων στην ανάρτηση της ομάδας.

Η ονομασία «Vice City Cactus Jack Edition» παραπέμπει στον κόσμο του GTA VI και στην εμβληματική αισθητική του Vice City, με τους Χιτ να επιχειρούν να συνδέσουν το μπάσκετ με ένα από τα πιο αναμενόμενα gaming releases της χρονιάς.