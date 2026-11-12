Γάζα: 10 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στον παλαιστινιακό θύλακα

Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στον παλαιστινιακό θύλακα. Από τα θύματα, οι έξι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, αναφέροντας πως στοχεύτηκε «υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς και άλλα μέλη της ένοπλης πτέρυγας» της οργάνωσης, την οποία κατηγορεί ότι χρησιμοποιούσε το νοσοκομειακό συγκρότημα ως “κέντρο διοίκησης”.

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Σε εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, διασώστες διακρίνονται μέσα σε κατεστραμμένη αίθουσα, ενώ Παλαιστίνιοι μεταφέρουν πτώματα τυλιγμένα σε λευκά σεντόνια, διασχίζοντας δρόμους γεμάτους συντρίμμια ανάμεσα σε αντίσκηνα.

Η Πολιτική Προστασία, υπηρεσία πρώτων βοηθειών υπό την εξουσία της Χαμάς, ανέφερε έξι νεκρούς «στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ». Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον απολογισμό.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχεύτηκε ο Μοχάμεντ Αμπού Ισμαΐλ, τον οποίο παρουσίασε ως επικεφαλής της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιούνις, υπεύθυνο για την «εποπτεία των δραστηριοτήτων των τρομοκρατών» και για επιχειρήσεις κατά στρατιωτών, καθώς και την κράτηση ομήρων στη διάρκεια του πολέμου.

Σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε τέσσερις ακόμη θανάτους, ανεβάζοντας σε δέκα τον συνολικό αριθμό των θυμάτων για σήμερα στην παλαιστινιακή περιοχή.

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο: ένας από «Ισραηλινά πυρά» κοντά στον καταυλισμό αλ Μπουρέιτζ και ένας ακόμη σε πλήγμα «Ιισραηλινού drone» που είχε στόχο όχημα κοντά στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

Άλλοι δύο, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον «ενός οχήματος κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου αλ Σίφα» στην πόλη της Γάζας.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη» στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ και έναν άλλον στην Πόλη της Γάζας, διαψεύδοντας πως εξαπέλυσε το δεύτερο πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα.