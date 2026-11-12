Στο επίκεντρο εταιρεία με επενδυτή τον Έρικ Τραμπ, γιο του προέδρου των ΗΠΑ

Την αξιοποίηση έως και 1.000 ανθρωποειδών ρομπότ στις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα, ακόμη και για τη συμμετοχή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις, εξετάζει ο ισραηλινός στρατός. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνομιλίες με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, στην οποία έχει επενδύσει ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η νεοφυής εταιρεία Foundation Future Industries, η οποία αναπτύσσει προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ, έχει ξεκινήσει επαφές με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για την πιθανή προμήθεια μηχανών που θα μπορούν να αναλαμβάνουν επικίνδυνες αποστολές στο εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο της Χαμάς.

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FT Exclusive: A company backed by Eric Trump is in talks with the Israel Defense Forces to supply humanoid robots to patrol Hamas tunnels beneath Gaza and potentially engage in combat. https://t.co/LHM4PCfHRl https://t.co/rGDUnwOopx — Financial Times (@FT) November 11, 2026

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ο συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Μάικ ΛεΜπλάν, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ, δήλωσε στους Financial Times ότι τον Σεπτέμβριο συναντήθηκε με ανώτατους αξιωματούχους του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να συζητήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των ρομπότ.

Κατά την επίσκεψή του, μάλιστα, περιηγήθηκε σε υπόγειες σήραγγες, έχοντας μαζί του το Phantom MK1, το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που ανέπτυξε η Foundation.

Έως και 1.000 ρομπότ στις σήραγγες της Χαμάς

«Βρισκόμαστε σε απευθείας συνομιλίες με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο ΛεΜπλάν, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν την πιθανή προμήθεια έως και 1.000 ρομπότ Phantom.

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Ερωτηθείς σχετικά, ο ισραηλινός στρατός παρέπεμψε το αίτημα για σχόλιο στο υπουργείο Άμυνας, το οποίο αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Οι επαφές πραγματοποιούνται ενώ το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που δημιουργεί το υπόγειο δίκτυο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι έχει καταστραφεί περισσότερο από το 80% των σηράγγων που είχε κατασκευάσει η οργάνωση στις περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές, μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να επιχειρούν στα τμήματα του υπόγειου δικτύου που παραμένουν λειτουργικά.

Αναγνώριση εκρηκτικών και αποστολές μάχης

Τα ρομπότ Phantom MK1 έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και να αναλαμβάνουν αποστολές σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, στα οποία η παρουσία ανθρώπων θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη.

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Σύμφωνα με τον ΛεΜπλάν, στις δυνατότητές τους περιλαμβάνονται ο εντοπισμός καλωδίων ενεργοποίησης εκρηκτικών μηχανισμών, η αναγνώριση παγιδευμένων χώρων και η εξουδετέρωση εκρηκτικών παγίδων.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της εταιρείας δεν περιορίζονται σε αποστολές αναγνώρισης και εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Ο ίδιος ο ΛεΜπλάν χαρακτήρισε τη συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις ως τον σημαντικότερο από τους μελλοντικούς ρόλους των ρομπότ της Foundation.

«Η μάχη είναι το ευγενέστερο απ’ όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπερασπιζόμενος την ανάπτυξη αυτόνομων πολεμικών μηχανών και απορρίπτοντας τους προβληματισμούς για τη δημιουργία ρομπότ που θυμίζουν τον κινηματογραφικό «Εξολοθρευτή».

«Δεν τίθεται ζήτημα ηθικής ως προς την κατασκευή ενός “Terminator”», υποστήριξε, επικαλούμενος οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται ήδη από τις ένοπλες δυνάμεις και διαθέτουν υψηλό βαθμό αυτονομίας.

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«Κάθεται κανείς να συζητήσει για τους πυραύλους που κατευθύνονται προς τη θερμότητα; Επειδή είναι αρκετά τρομακτικοί και αρκετά αυτόνομοι», σημείωσε.

Κατά τον ίδιο, η αποστολή ενός ρομπότ σε ένα κτίριο όπου ενδέχεται να κρύβεται ένοπλος αντίπαλος θα μπορούσε να περιορίσει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες.

«Εάν μπορείς να αποτρέψεις την ανάγκη να κλωτσήσει κάποιος μια πόρτα, χωρίς να γνωρίζει αν υπάρχει από την άλλη πλευρά ένας εχθρός που τον σημαδεύει με όπλο, αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος σκοπός που μπορούν να υπηρετήσουν αυτά τα ρομπότ», ανέφερε.

Ο Έρικ Τραμπ, οι επενδύσεις και οι στρατιωτικές συμβάσεις

Η Foundation Future Industries ιδρύθηκε το 2024 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ για βιομηχανικές και στρατιωτικές εφαρμογές. Ο Έρικ Τραμπ συγκαταλέγεται στους πρώτους επενδυτές της εταιρείας, διαθέτει μετοχική συμμετοχή και τον Μάρτιο του 2026 ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής στρατηγικού συμβούλου.

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Η συμμετοχή του γιου του Αμερικανού προέδρου σε μια εταιρεία που διεκδικεί στρατιωτικές συμβάσεις έχει προκαλέσει ερωτήματα στην Ουάσινγκτον, ιδίως καθώς η Foundation συνεργάζεται ήδη με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον ΛεΜπλάν, ο Έρικ Τραμπ έχει προσφέρει συμβουλές για τη στρατηγική της εταιρείας, την άντληση κεφαλαίων και την ανάπτυξη της παραγωγής. Ο ίδιος τον περιέγραψε ως άνθρωπο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρομποτική τεχνολογία.

«Λατρεύει τα ρομπότ. Του αρέσει να μιλά για τα ρομπότ, του αρέσει να κάνει ερωτήσεις για τα ρομπότ. Υπήρξε πολύτιμος ως σύμβουλος», δήλωσε.

Ο Έρικ Τραμπ και ο αδελφός του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχουν επενδύσει σε αρκετές εταιρείες του αμυντικού τομέα κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του πατέρα τους.

Πολλές από αυτές τις επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσω εταιρικών σχημάτων που δημιούργησε η Dominari Holdings, επενδυτική εταιρεία με έδρα τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Στο συμβουλευτικό της όργανο συμμετέχουν και οι δύο γιοι του Αμερικανού προέδρου.

Η Foundation έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για την ανάπτυξη και τη δοκιμή των ρομποτικών συστημάτων της. Όπως ανέφερε ο ΛεΜπλάν, η εταιρεία και μία επιχείρηση που έχει εξαγοράσει έχουν λάβει συνολικά περισσότερα από 70 εκατομμύρια δολάρια μέσω στρατιωτικών συμβάσεων και χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα και δοκιμές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και σημαντική σύμβαση προμηθειών που εγκρίθηκε από το Πεντάγωνο μετά την ένταξη του Έρικ Τραμπ στη διοίκηση της Foundation ως στρατηγικού συμβούλου.

Οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των γιων του Αμερικανού προέδρου στον αμυντικό τομέα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τα οποία ζητούν να διερευνηθεί εάν οι σχέσεις της οικογένειας Τραμπ μπορούν να επηρεάσουν την ανάθεση κρατικών συμβάσεων.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν άσκησε έντονη κριτική, θέτοντας ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

«Μήπως το Πεντάγωνο είναι πλέον μια μηχανή παραγωγής χρημάτων για τα παιδιά του Τραμπ; Αυτό μοιάζει με απροκάλυπτη διαφθορά», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΛεΜπλάν απέρριψε κατηγορηματικά τις υπόνοιες ότι ο Έρικ Τραμπ είχε οποιονδήποτε ρόλο στην εξασφάλιση των συμβάσεων. Υποστήριξε ότι ο ίδιος έχει την ευθύνη για όλες τις συμφωνίες της εταιρείας και ότι δεν έχει επικαλεστεί ποτέ το όνομα του γιου του Αμερικανού προέδρου στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου.

«Εμείς και οι υπόλοιποι επιχειρηματικοί συνεργάτες της οικογένειας Τραμπ δικαιολογημένα πρέπει να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα. Ως Αμερικανός πολίτης θεωρώ ότι αυτά τα ερωτήματα είναι απολύτως εύλογα», δήλωσε.

NEW: Eric Trump-Backed Startup in Talks to Supply Humanoid Robots to IDF Foundation Future Industries, a humanoid-robot start-up backed by Eric Trump, is in talks with the Israel Defense Forces to supply machines for Hamas tunnels in Gaza and possibly for combat, the Financial Times reports. https://t.co/tKpAQPMXCh — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Έρικ Τραμπ διευκρίνισε στους Financial Times ότι ο γιος του Αμερικανού προέδρου δεν συμμετέχει στη διοίκηση, στις καθημερινές λειτουργίες ή στις εμπορικές αποφάσεις της Foundation.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη διεκδίκηση, τη διαπραγμάτευση, την ανάθεση ή την εκτέλεση κυβερνητικών συμβάσεων.

«Ο Έρικ Τραμπ δεν έχει φέρει ποτέ τη Foundation σε επαφή με οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ούτε έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για κρατικές συμβάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται ανεξάρτητα από τη διοίκηση της εταιρείας.