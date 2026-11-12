Κόσμος

Συναγερμός ξανά στην Ιταλία: Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία

Νέος συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (12/11) στην Ιταλία, μετά την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βόμβας

Συναγερμός ξανά στην Ιταλία: Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία

Sipa USA Via ReutersConnect

12/11/2026, 13:25
TANEA Newsroom
Σχόλια
3 λεπτά

Νέος συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (12/11) στην Ιταλία, μετά την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βόμβας, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά αρκετά σχολεία.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, τα μηνύματα ήταν παρόμοια με εκείνα που είχαν σταλεί την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα οποία αποδείχθηκαν φάρσα.

Οι νέες απειλές κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην εκκένωση των σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των μηνυμάτων, ενώ παραμένει άγνωστο εάν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι, το νέο περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά το κύμα αντίστοιχων απειλών που προκάλεσε αναστάτωση σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας.

Οι εκκενώσεις λόγω απειλής θα αποφασίζονται πλέον από τους νομάρχες και όχι από τους διευθυντές

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνάντησε την Πέμπτη τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τους οποίους συζήτησε την στρατηγική για την αντιμετώπιση της σειράς κυβερνεοεπιθέσεων που, τις τελευταίες ημέρες, δέχεται η χώρα.

Όπως διέρρευσε, τυχόν εκκενώσεις θα αποφασίζονται στο εξής από τους νομάρχες και όχι από τους διευθυντές σχολείων.

Το πρωί της Πέμπτης πάντως, μετά την αποστολή νέων απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αποφασίσθηκε η εκκένωση σχολείων σε έξι περιφέρειες της χώρας.

Το απόγευμα πρόκειται να εγκριθεί ειδικό τεχνικό πρωτόκολλο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες κυβερνοεπιθέσεις.

H γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν, από την μεριά της, δήλωσε ικανοποιημένη από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, αλλά πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικών θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα και με λεπτομερή τρόπο την Βουλή και την Γερουσία της χώρας για τα στοιχεία που διαθέτουν και τις επόμενες κινήσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των συγκεκριμένων υβδιρικών επιθέσεων.

Go Deeper

βόμβα Ιταλία

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Κορυδαλλός: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ
  2. EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες της Πέμπτης για την 11η αγωνιστική
  3. EuroLeague: Η Ζαλγκίρις πέρασε από το Μιλάνο με τρομακτικό Βαλαντσιούνας (83-86), άνετη νίκη για τη Βαλένθια (102-87) και ξέσπασμα της Ρεάλ (105-84)

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Κόσμος

Cookies