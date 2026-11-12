Συναγερμός ξανά στην Ιταλία: Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία

Νέος συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (12/11) στην Ιταλία, μετά την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βόμβας

Νέος συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (12/11) στην Ιταλία, μετά την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βόμβας, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά αρκετά σχολεία.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, τα μηνύματα ήταν παρόμοια με εκείνα που είχαν σταλεί την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα οποία αποδείχθηκαν φάρσα.

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🇮🇹🚨 BREAKING: THIRD WAVE OF SCHOOL BOMB THREATS REPORTED ACROSS ITALY FOR SECOND CONSECUTIVE DAY Italian news agency ANSA reports that schools in at least five regions received new bomb threat emails on Thursday, November 12. • REGIONS: Veneto, Liguria, Umbria, Lazio and Sicily. • EVACUATIONS: Some schools have been evacuated, while security checks are underway at others. • PALERMO: Liceo Classico Umberto was evacuated this morning after receiving an email threatening a massacre of students and staff at exactly 10:50 AM. • SENDER: According to ANSA, the threatening emails were again signed "Mikhail Andropov", the same name used in Wednesday’s threats. The new alerts follow Wednesday’s mass bomb threat campaign targeting thousands of Italian schools. The identity of the actual sender remains unknown. Διαφήμιση Διαφήμιση November 12, 2026

Οι νέες απειλές κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην εκκένωση των σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των μηνυμάτων, ενώ παραμένει άγνωστο εάν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι, το νέο περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά το κύμα αντίστοιχων απειλών που προκάλεσε αναστάτωση σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας.

Οι εκκενώσεις λόγω απειλής θα αποφασίζονται πλέον από τους νομάρχες και όχι από τους διευθυντές

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνάντησε την Πέμπτη τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τους οποίους συζήτησε την στρατηγική για την αντιμετώπιση της σειράς κυβερνεοεπιθέσεων που, τις τελευταίες ημέρες, δέχεται η χώρα.

Όπως διέρρευσε, τυχόν εκκενώσεις θα αποφασίζονται στο εξής από τους νομάρχες και όχι από τους διευθυντές σχολείων.

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Το πρωί της Πέμπτης πάντως, μετά την αποστολή νέων απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αποφασίσθηκε η εκκένωση σχολείων σε έξι περιφέρειες της χώρας.

Το απόγευμα πρόκειται να εγκριθεί ειδικό τεχνικό πρωτόκολλο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες κυβερνοεπιθέσεις.

H γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν, από την μεριά της, δήλωσε ικανοποιημένη από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, αλλά πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικών θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα και με λεπτομερή τρόπο την Βουλή και την Γερουσία της χώρας για τα στοιχεία που διαθέτουν και τις επόμενες κινήσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των συγκεκριμένων υβδιρικών επιθέσεων.