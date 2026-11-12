ΝΑΤΟ: Επιφυλακτικός ο Μαρκ Ρούτε για την προοπτική ειρήνης στην Ουκρανία

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και αναμένεται να συνομιλήσουν στο Δουβλίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο για τη σύγκρουση

Διπλωματικές επαφές και αβεβαιότητα

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επισήμανε σήμερα πως είναι «πολύ δύσκολο να πω» αν η ειρήνη στην Ουκρανία πλησιάζει, κατόπιν πολυήμερων έντονων διπλωματικών διαβουλεύσεων σε Ιρλανδία, Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο επικεφαλής της Συμμαχίας εξήρε τη «σκληρή δουλειά» που καταβάλλουν Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι διαπραγματευτές για τον «τερματισμό αυτής της σύγκρουσης».

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Το τελευταίο διάστημα διεξάγονται εντατικές διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή διαφόρων πλευρών. Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν σειρά επαφών στο Αμπού Ντάμπι με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές, ενημερώνοντας σχετικά τους Ευρωπαίους εταίρους τους.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες μετέβησαν σήμερα στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται να βρεθούν στο Δουβλίνο για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η στάση του ΝΑΤΟ

Ερωτηθείς σχετικά με τις συζητήσεις στη ρωσική πρωτεύουσα και την αδιαλλαξία που επιδεικνύει ο Πούτιν, ο Μαρκ Ρούτε απέφυγε να σχολιάσει.

TΤόνισε, ωστόσο, την «ενότητα» και την «πλήρη ευθυγράμμιση» μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και Ουκρανίας, σημειώνοντας στο περιθώριο συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο: «Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος».

Παρά την ανησυχία των Ευρωπαίων για ενδεχόμενη συμφωνία που θα έθιγε τα δικά τους συμφέροντα ασφαλείας, ο κ. Ρούτε απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει η Ρωσία λόγο στο μέλλον του ΝΑΤΟ. «Αυτό δεν αποτελεί μέρος της συζήτησης», διαβεβαίωσε.

Υπενθύμισε δε πως η Συμμαχία είχε απορρίψει προ της εισβολής του 2022 τις «απαράδεκτες» ρωσικές απαιτήσεις για αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ανατολική Ευρώπη και δέσμευση περί μη διεύρυνσης.

«Αυτή ήταν πάντα η σταθερή θέση της Συμμαχίας», κατέληξε.