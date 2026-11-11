Διπλωματικές επαφές για την Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εκτίμησε σήμερα πως οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, κατέδειξαν την απόλυτη ευθυγράμμιση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης. Κατά τον ίδιο, εναπόκειται πλέον στη ρωσική πλευρά να αποδείξει την ετοιμότητά της για συνεργασία με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

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«Βρισκόμουν σε επαφή με την ομάδα του ΝΑΤΟ που ήταν παρούσα στο Αμπού Ντάμπι το τελευταίο διήμερο. Αυτό που κρατάω από αυτές τις επαφές είναι ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ευρώπη είναι πραγματικά απολύτως ευθυγραμμισμένες και ενωμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νορβηγία. Συμπλήρωσε δε πως μένει να διαπιστωθεί αν η Μόσχα είναι «πρόθυμη να παίξει μπάλα».

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να επισκεφθούν αύριο Πέμπτη τη Μόσχα για επαφές με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στη συνέχεια, θα μεταβούν στο Δουβλίνο, όπου βρίσκεται ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την 9η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ώστε να τον ενημερώσουν για το περιεχόμενο της συνάντησης.