Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς πέρασαν χειροπέδες σε 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους

Στη σύλληψη τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που ενέχεται σε τουλάχιστον 28 περιπτώσεις κλοπών και απατών σε ολόκληρη την Αττική προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς.

Στη δημοσιότητα έδωσε το MEGA βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τις κινήσεις μελών εγκληματικής οργάνωσης, καθώς επιβαίνουν στο όχημα που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη δράση τους, μεταφέροντας το υποψήφιο θύμα τους σε τραπεζικό υποκατάστημα της Κηφισιάς.

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Οι δράστες έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της, την βοηθούν να κατέβει από το όχημα:

«Και μου λέει ‘τι κάνετε; Είμαι ο Γ. Π.’, και νομίζω ότι είχε έναν συμμαθητή ο γιος μου ο μεγάλος και ξέρεις μου λέει πρέπει να πάρουν κάτι λεφτά και πρέπει να μου δώσετε κάτι λεφτά. Μου ζήτησε και το PIN και πήγε και πήρε αυτός ένα χιλιάρικο από εκεί, δεν είχα άλλα. Και μετά πήγαμε και πήραμε άλλα 7 (χιλιάρικα)».

Το περιστατικό της απάτης

Αφού οι δράστες λάμβαναν τα χρήματα, εξαφανίζονταν προβάλλοντας διάφορες προφάσεις.

«Παίρνω τα επτά χιλιάρικα τα δίνω, ‘δώσ’ μου τα λεφτά και πάτε να ζητήσετε μία απόδειξη’. Πάω μέσα στην κοπέλα και λέει ‘σας έχω δώσει απόδειξη τι απόδειξη να σας δώσω;’ Και βγαίνω έξω και είχαν εξαφανιστεί».

Με τον ίδιο τρόπο είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 28 κλοπές και απάτες σε όλη την Αττική. Κόποι μιας ολόκληρης ζωής ξαφνικά έκαναν «φτερά». Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες έμπαιναν ακόμη και στα σπίτια των θυμάτων.

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«Με έπεισαν ότι ήταν φίλοι του ανιψιού μου, δήθεν έπρεπε να πάμε στην τράπεζα να πληρώσουμε ένα ποσό 3.000 ευρώ για να πάρει μετά ο ανιψιός μου κάποια χρήματα που του χρώσταγε η Εφορία και μου πήραν τα χρήματα. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον 10.000 και ένα τσαντάκι με λίρες. Πρέπει να ήταν καμιά δεκαριά, 15 λίρες σε ένα τσαντάκι».

Μέλος του κυκλώματος, όπως φαίνεται σε έγγραφα που αποκαλύπτει το MEGA, έπαιρνε μηνιαίο επίδομα 432 ευρώ, ενώ διέθετε ακόμη και άδεια για δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς πέρασαν χειροπέδες σε 4 δράστες. Μετά τις απολογίες τους, οι 2 από τους 4 προφυλακίστηκαν.