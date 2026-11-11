Ανοιχτό «παράθυρο» για τον Λιβάι, αλλά δύσκολα θα ταξιδέψει στο Τρινιντάντ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Ντέρεκ Κινγκ δήλωσε πως «εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση» του Λιβάι Γκαρσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί στην ομάδα για τη ρεβάνς

Ένα μικρό ερωτηματικό εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από την παρουσία του Λιβάι Γκαρσία στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, παρά την αρχική απόφαση του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να παραμείνει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων.

Ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό τον Οκτώβριο, είχε επικοινωνήσει με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ντέρεκ Κινγκ, ζητώντας να μην ταξιδέψει στην πατρίδα του, προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμά του στην Αθήνα.

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Ωστόσο, ο Κινγκ, κατά την ανακοίνωση της αποστολής για τις δύο αναμετρήσεις με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί ο Λιβάι Γκαρσία στην εθνική του ομάδα για τον δεύτερο αγώνα.

«Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση του Λιβάι. Δεν είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι, αλλά παραμένει το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί στην ομάδα για τη ρεβάνς. Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε τόσο με τον ίδιο όσο και με τον σύλλογό του και θα πάρουμε την κατάλληλη απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως, παρά τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ο Λιβάι Γκαρσία το υπερατλαντικό ταξίδι συγκεντρώνει περιορισμένες πιθανότητες. Άλλωστε, εάν υπήρχε σοβαρή προοπτική συμμετοχής του στη ρεβάνς, το λογικό θα ήταν να είχε ήδη αναχωρήσει για την πατρίδα του, ώστε να ενσωματωθεί εγκαίρως στην αποστολή.