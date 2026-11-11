Ισραήλ: Έκκληση Άιζενκοτ προς Νετανιάχου για σύνεση σε θέματα ασφαλείας

Ο Γκάντι Άιζενκοτ προειδοποίησε μέσω επιστολής του ότι η προσφυγή στις δυνάμεις ασφαλείας χωρίς άμεση απειλή ενδέχεται να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία

Η παρέμβαση του Άιζενκοτ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ, απηύθυνε σήμερα κάλεσμα προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «επιδείξει υπευθυνότητα» κατά τη λήψη αποφάσεων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, αφήνοντας να εννοηθεί το ενδεχόμενο μιας ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

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Μέσω επιστολής που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Άιζενκοτ –χωρίς να κατονομάζει την Ισλαμική Δημοκρατία– προειδοποίησε πως «η χωρίς καθυστέρηση προσφυγή στις δυνάμεις ασφαλείας εν τη απουσία απευθείας και άμεσης απειλής θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία στο Ισραήλ και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους».

Οι ιρανικές απειλές και η αντιπαράθεση

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στην ομιλία του Νετανιάχου κατά την ορκωμοσία του νέου κοινοβουλίου την Τρίτη, όπου ο ίδιος αναφέρθηκε σε «υπαρξιακή απειλή» από την Τεχεράνη. «Το Ιράν εργάζεται για να επαναφέρει την πυρηνική απειλή. Σε ένα πολύ εγγύς μέλλον, θα αντιμετωπίσουμε διεθνείς πιέσεις για να αποδεχτούμε ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικό όπλο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Άιζενκοτ, επικεφαλής του μπλοκ της αντιπολίτευσης στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, κάλεσε τον πολιτικό του αντίπαλο να «επιδείξει εθνική υπευθυνότητα», ζητώντας του να «επιδείξει αυτοσυγκράτηση και σύνεση απέναντι σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες που μπορούν να περιμένουν την ορκωμοσία μιας νέας κυβέρνησης η οποία θα έχει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις, ζήτησε χθες τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας λόγω των «ιρανικών απειλών». Σημειώνεται πως στις 28 Φεβρουαρίου, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επικαλούμενα την ανάγκη εξάλειψης της «υπαρξιακής απειλής» από τα ιρανικά πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει συστηματικά τις επιδιώξεις για απόκτηση πυρηνικών όπλων.