Κυρίαρχος Άρης, έστησε πάρτι με 100άρα στο Αλεξάνδρειο κόντρα στη Ρίγα Ζέλι!

Με τη νίκη αυτή οι «κίτρινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-1 παραμένοντας σταθερά σε τροχιά κορυφής στον όμιλό τους ενώ οι Λετονοί έπεσαν στο 3-4

Μια παράσταση για έναν ρόλο έδωσε ο Άρης στο «Nick Galis Hall», συντρίβοντας τη Ρίγας Ζέλι με 105-81 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του EuroCup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της από το τζάμπολ και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε έναν άνετο… περίπατο, φτάνοντας σε μια επιβλητική επικράτηση με τεράστια διαφορά.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κίτρινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-1, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά κορυφής στον όμιλό τους, την ώρα που οι Λετονοί έπεσαν στο 3-4.



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να επιβάλει την ανωτερότητά του από τα πρώτα λεπτά, μπαίνοντας απόλυτα συγκεντρωμένος και φτιάχνοντας διψήφιο υπέρ του προβάδισμα (17-3) με το… καλησπέρα και κλείνοντας την 1η περίοδο όντας μπροστά με 28-14.

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Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε να κυριαρχεί και στο 2ο δεκάλεπτο, φτάνοντας την υπέρ του διαφορά μέχρι το +30 (53-23) και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια προηγούμενος με 63-32, ενώ δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ούτε στο 3ο δεκάλεπτο, όταν βρέθηκε μπροστά με 88-49, πριν οι φιλοξενούμενοι μειώσουν για το 88-52 στη λήξη της περιόδου.

Διαδικαστικού χαρακτήρα το 4ο δεκάλεπτο, με τον Άρη να ρίχνει ρυθμό και να μην απειλείται στο ελάχιστο, φτάνοντας στην πολύ άνετη νίκη με 105-79 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-1!

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 63-32, 88-52, 105-81