Άρης – Ρίγα Ζέλι: Πού και πότε θα δείτε το παιχνίδι του «Αυτοκράτορα» για την 7η αγωνιστική του EuroCup

Να αφήσει πίσω του την πρώτη ήττα στη φετινή διοργάνωση και να επιστρέψει στις επιτυχίες θέλει ο Άρης, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ρίγα Ζέλι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του EuroCup.

Οι Θεσσαλονικείς είδαν το αήττητό τους να σταματά στο Βελιγράδι, όπου ηττήθηκαν με 84-73 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Παρά το γεγονός ότι παρέμειναν ανταγωνιστικοί για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, πληρώνοντας τα λάθη και τις απουσίες τους.

Πλέον, η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει την προσοχή της στην επόμενη ευρωπαϊκή της υποχρέωση, όπου θα επιδιώξει να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο και να βρει ξανά τον δρόμο προς τις νίκες.

Η αναμέτρηση με τη Ρίγα Ζέλι αποτελεί ευκαιρία για τους «κιτρινόμαυρους» να αντιδράσουν μετά το αρνητικό αποτέλεσμα και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στο EuroCup.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 20:00 και ζωντανά από το Nova Sports Prime.