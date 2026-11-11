Ο ομοσπονδιακός τεχνικός συμπεριέλαβε τον 25χρονο μέσο στην αποστολή για τις αναμετρήσεις του Nations League απέναντι σε Σερβία και Ολλανδία, κρίνοντας πως, όπως ανέφερε, «δικαιούται την ευκαιρία» για συμμετοχή

Στα 16 του χρόνια άφησε την Κρήτη για να κυνηγήσει το όνειρό του στην Ιταλία. Εννέα χρόνια αργότερα, έχοντας περάσει από αρκετές ομάδες της Serie B, ξεπεράσει έναν σοβαρό τραυματισμό και πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του με τη φανέλα της Άντερλεχτ, ο Ηλίας Κουτσουπιάς ετοιμάζεται για την πρώτη του παρουσία στην Εθνική Ανδρών. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον συμπεριέλαβε στις επιλογές του για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Σερβία στο Nations League, επιβραβεύοντας την πορεία και τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό.

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Γεννημένος στις 10 Μαΐου 2001 στο Ηράκλειο, ο 25χρονος μέσος είναι γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ, Γιώργου Κουτσουπιά. Παρότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με το ποδόσφαιρο, η δική του διαδρομή τον οδήγησε από πολύ νωρίς μακριά από την Ελλάδα. Στα 16 του πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Ιταλία, ξεκινώντας μια πορεία που χρειάστηκε υπομονή, επιμονή και αρκετές δύσκολες στιγμές μέχρι να φτάσει στο σημερινό επίπεδο.

Από τη Βίρτους Εντέλα και την Τερνάνα μέχρι τη Serie B

Η Ιταλία έγινε το ποδοσφαιρικό του σπίτι. Ο Κουτσουπιάς πέρασε από τις ακαδημίες της Βίρτους Εντέλα και της Μπολόνια, αποκτώντας εμπειρίες σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον και προετοιμάζοντας το έδαφος για το επαγγελματικό του ξεκίνημα.

Το ντεμπούτο του στη Serie B ήρθε στις 3 Οκτωβρίου 2020 με τη φανέλα της Βίρτους Εντέλα. Την επόμενη χρονιά παραχωρήθηκε δανεικός στην Τερνάνα, όπου κατέγραψε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στην Μπενεβέντο. Η πορεία του στην Ιταλία συνεχίστηκε με τον δανεισμό του στην Μπάρι, τη σεζόν 2023-24, και ακολούθως με τη μετακίνησή του στην Καταντζάρο.

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Δεν ήταν, πάντως, μια διαδρομή χωρίς εμπόδια. Τον Ιανουάριο του 2024, ενώ αγωνιζόταν στην Μπάρι, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έναν τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης και τον ανάγκασε να περάσει μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης. Ο ίδιος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αντίθετα, όπως έχει αναφέρει, η αποθεραπεία τον οδήγησε να δουλέψει περισσότερο πάνω στο σώμα του και σε τομείς που προηγουμένως δεν είχε την ευκαιρία να βελτιώσει στον ίδιο βαθμό.

Τον Ιανουάριο του 2025 μετακόμισε ως δανεικός στη Φροζινόνε, όπου άρχισε να βρίσκει πιο σταθερό ρόλο και να παρουσιάζει την καλύτερη εκδοχή του. Η σεζόν 2025-26 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εξέλιξή του: ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Serie B με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 συμμετοχές, επιδόσεις που τράβηξαν την προσοχή συλλόγων από την Ιταλία και το εξωτερικό.

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Το επόμενο βήμα στην Άντερλεχτ

Οι εμφανίσεις του με τη Φροζινόνε δεν πέρασαν απαρατήρητες. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ενδιαφέρον για την απόκτησή του έδειξαν τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ, ενώ από την Ιταλία ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του η Τορίνο και η Κάλιαρι. Η Φροζινόνε φέρεται να αξίωνε ένα ποσό της τάξης των έξι με επτά εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που δυσκόλεψε τις συζητήσεις με τις ιταλικές ομάδες.

Τελικά, η Άντερλεχτ ήταν εκείνη που κινήθηκε αποφασιστικά και τον απέκτησε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026. Ο Κουτσουπιάς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με οψιόν για ακόμη μία σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και αφήνοντας πίσω του το ιταλικό πρωτάθλημα έπειτα από έξι χρόνια παρουσίας.

Η προσαρμογή του στο Βέλγιο ήταν άμεση. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή του βρέθηκε στο αρχικό σχήμα απέναντι στην Γκενκ, ενώ στην επόμενη αναμέτρηση με τη Μέχελεν μοίρασε την ασίστ για το μοναδικό γκολ της ομάδας του. Στα πρώτα του παιχνίδια με την Άντερλεχτ άρχισε να κερδίζει χρόνο συμμετοχής και να διεκδικεί τον ρόλο του στη μεσαία γραμμή.

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Ένα οκτάρι που θέλει να πατάει περιοχή

Ο ίδιος έχει περιγράψει τον εαυτό του ως έναν ποδοσφαιριστή που αισθάνεται περισσότερο άνετα στη θέση του «οκταριού». Στη Φροζινόνε είχε χρησιμοποιηθεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και πιο προωθημένα, όμως η δική του προτίμηση είναι να έχει ελευθερία κινήσεων στον άξονα, να συμμετέχει στην ανάπτυξη και να φτάνει στην αντίπαλη περιοχή.

Αυτό αποτυπώθηκε και στην παραγωγικότητά του την προηγούμενη σεζόν. Τα οκτώ γκολ και οι τέσσερις ασίστ στη Serie B δείχνουν έναν μέσο που δεν περιορίζεται στα ανασταλτικά καθήκοντα, αλλά αναζητά ενεργό συμμετοχή στο επιθετικό κομμάτι. Παράλληλα, ο ίδιος έχει τονίσει ότι θέλει να διαθέτει την ταχύτητα και τις δυνάμεις ώστε να επιστρέφει εγκαίρως και να βοηθά την ομάδα του αμυντικά.

Το όνειρο της Εθνικής και η δικαίωση από τον Γιοβάνοβιτς

Η κλήση στην Εθνική Ανδρών δεν ήρθε ξαφνικά. Ο Κουτσουπιάς είχε ήδη φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο στις μικρές ηλικιακές ομάδες, έχοντας καταγράψει τρεις συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων. Παράλληλα, δεν είχε κρύψει ποτέ ότι ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα.

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Χαρακτηριστική ήταν η συνέντευξή του τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Φροζινόνε. Σε ερώτηση για το αν είχε υπάρξει επικοινωνία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ή κάποιον άνθρωπο της ΕΠΟ, είχε αποκαλύψει ότι μέχρι τότε δεν είχε δεχθεί κάποια σχετική ενημέρωση. Είχε, όμως, ξεκαθαρίσει τις φιλοδοξίες του: «Το έχω πει, ότι όνειρό μου και στόχος μου είναι η Εθνική».

Σχεδόν εννέα μήνες αργότερα, αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Στις 6 Νοεμβρίου 2026, ο Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του για τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Σερβία στο Nations League, συμπεριλαμβάνοντας για πρώτη φορά τον Κουτσουπιά στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών. Η επιλογή του ήρθε ως αποτέλεσμα της παρουσίας του στην Άντερλεχτ, αλλά και της συνολικής εξέλιξής του τα τελευταία χρόνια.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε δημόσια το σκεπτικό του, επισημαίνοντας ότι η Εθνική παρακολουθεί Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό και επιλέγει να τους δώσει ευκαιρίες όταν θεωρεί ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στη μεσαία γραμμή, όπου η ομάδα ενδεχομένως χρειάζεται περισσότερες επιλογές.

«Ο Ηλίας είναι ένα παιδί που εδώ και αρκετό διάστημα ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό. Προσπαθεί και βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Νομίζω ότι δικαιούται την ευκαιρία και για αυτό τον λόγο είναι εδώ μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιοβάνοβιτς.

Για τον Κουτσουπιά, η πρώτη κλήση στην Εθνική Ανδρών αποτελεί την επιβράβευση μιας πορείας που ξεκίνησε πολύ μακριά από την Ελλάδα. Από την απόφαση να φύγει από την Κρήτη σε ηλικία 16 ετών, στις δυσκολίες της Serie B και τον σοβαρό τραυματισμό, μέχρι τη μεταγραφή στην Άντερλεχτ και την ευκαιρία που περίμενε εδώ και χρόνια, ο Έλληνας μέσος βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα πρόκληση: να μεταφέρει την πρόοδό του και στο επίπεδο της Εθνικής ομάδας.