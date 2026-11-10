Ραγδαίες εξελίξεις στο Ισραήλ: Συμφωνία για τον σχηματισμό Βουλής ανακοίνωσε ο Άιζενκοτ

Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών: Ο νεοεκλεγείς βουλευτής Λιράν Αβισάρ Μπεν-Χόριν.

Η σύνθεση των επιτροπών αναμένεται να συζητηθεί και να οριστικοποιηθεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της Βουλής εντός της εβδομάδας, προτού τεθεί προς έγκριση στην ολομέλεια της Κνεσέτ την επόμενη Τετάρτη (18/11).

Παράλληλα, ο Άιζενκοτ ανέφερε ότι συμφωνήθηκε η σύσταση ειδικών επιτροπών, οι λεπτομέρειες για τις οποίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση για την προεδρία της Κνεσέτ

Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση στη νέα Βουλή αναμένεται να αφορά την εκλογή του προέδρου της Κνεσέτ, με τον υποψήφιο που προτείνει ο Γκάντι Άιζενκοτ, Ματάν Καχάνα, να διεκδικεί το αξίωμα.

Τη θέση κατέχει σήμερα ο Αμίρ Οχάνα, βουλευτής του Λικούντ και στενός πολιτικός σύμμαχος του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Κνεσέτ, η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου προέδρου μπορεί να διεξαχθεί από την εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινοβουλίου, δηλαδή από σήμερα, έως και την ημέρα ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης.

Παράλληλα, ένα από τα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη νέα Βουλή είναι η σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής για τα σφάλματα και τις παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, καθώς και για τις ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου.