Ο αθλητής λόγω στροβιλισμού του αέρα βρέθηκε ξαφνικά σε ελεύθερη πτώση, κατευθυνόμενος με ταχύτητα προς μια βραχώδη πλαγιά.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 12 Νοεμβρίου και έχει γίνει ήδη viral συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, αποτυπώνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη δραματική μάχη του αεροπτεριστή για τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ένας έντονος αεροδυναμικός στροβιλισμός προκάλεσε το μπλέξιμο των σχοινιών του αλεξίπτωτου, με αποτέλεσμα ο θόλος να καταστραφεί και να χάσει πλήρως την άνωσή του. Ο αθλητής βρέθηκε ξαφνικά σε ελεύθερη πτώση, κατευθυνόμενος με ταχύτητα προς μια βραχώδη πλαγιά.

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Ενώ όλα έδειχναν πως το δυστύχημα ήταν αναπόφευκτο, ο ίδιος αντέδρασε με παροιμιώδη ψυχραιμία και αστραπιαία αντανακλαστικά: αποδέσμευσε αμέσως το κατεστραμμένο αλεξίπτωτο και ενεργοποίησε το εφεδρικό, το οποίο άνοιξε έγκαιρα, επιβραδύνοντας την πτώση και επιτρέποντάς του να προσγειωθεί με ασφάλεια στο έδαφος, λίγα μέτρα μακριά από τα βράχια.

He is the first to write a review about that parachute https://t.co/z53JcpeKPg — Kitana ☁︎ (@stickygoons) November 12, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής τοποθεσία όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ωστόσο τα πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η σωστή εκπαίδευση και η ψυχραιμία μπορούν να αποτρέψουν μια τραγωδία.