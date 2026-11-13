Για 33 χρόνια, ο Χουάνγκ είχε μετατρέψει τη Nvidia σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως

Ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος από εκείνον που είχαν συνηθίσει να βλέπουν στην Nvidia εμφανίστηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ τις τελευταίες ημέρες της θητείας του. Ο άλλοτε ακούραστος και ενεργητικός επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού φέρεται να ήταν πλέον συντετριμμένος από τις αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή, οι οποίες συνδέθηκαν και με ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες αρνούνταν τις καταγγελίες περί απιστίας και προσπαθούσε να διατηρήσει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία που συνίδρυσε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η αποχώρησή του αργά το βράδυ της Τετάρτης φέρεται να ήταν χωρίς όρους.

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Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει όσα συνέβησαν και μίλησε στο Bloomberg, ο Χουάνγκ έδειχνε τόσο αποδιοργανωμένος, ώστε είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «ό,τι να ’ναι» και «δεν με νοιάζει».

Για 33 χρόνια, ο Χουάνγκ είχε μετατρέψει τη Nvidia σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν γνωστός για την εμμονή του στη λεπτομέρεια, από τον σχεδιασμό των τσιπ μέχρι τα πακέτα αποδοχών των χαμηλόβαθμων εργαζομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του, τις τελευταίες ημέρες έμοιαζε να έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια. Μάλιστα, όπως μεταφέρουν στο Bloomberg πρόσωπα που συνομίλησαν μαζί του, είχε υιοθετήσει μια στάση έντονης μεταμέλειας, ασκώντας σκληρή αυτοκριτική και χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «κάθαρμα».

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Jensen Huang Had A Third Affair—With Another Nvidia Employee, Report Says https://t.co/aPNU1Nnm8f https://t.co/V4bRTu8MdV — Forbes (@Forbes) November 12, 2026

Η ανατροπή ήταν εντυπωσιακά γρήγορη για έναν δισεκατομμυριούχο που μέχρι πριν από δύο εβδομάδες αποτελούσε το παγκόσμιο πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης. Με την ευθύτητα και τη δυναμικότητά του είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε επηρεάσει τη διαμόρφωση της διεθνούς τεχνολογικής πολιτικής και συγκέντρωνε πλήθη θαυμαστών στις περιοδείες του ανά τον κόσμο.

Η συμβολή του στην ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης είναι καθοριστική, καθώς η σημερινή τεχνολογική έκρηξη δύσκολα θα είχε λάβει την ίδια έκταση χωρίς τη Nvidia και τα τσιπ της. Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα εξελιχθεί ο κλάδος χωρίς τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξή του.

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Όπως ανέφερε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, «η συνεισφορά του Τζένσεν στη Nvidia είναι τεράστια», προσθέτοντας ότι η εταιρεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο.

Η σχέση με την ύποπτη για κατασκοπεία και η ομολογία στον νομικό σύμβουλο

Όταν στα τέλη Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε στενούς δεσμούς με γυναίκα που φερόταν να είναι ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, αρχικά υπήρχαν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει την κρίση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, στο οποίο συμμετείχαν παλαιοί επενδυτές, επιχειρηματικοί συνεργάτες και φίλοι του, εμφανιζόταν απρόθυμο να αντιδράσει στα δημοσιεύματα ή ακόμη και να τα σχολιάσει δημόσια.

Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέφευγαν να αναφερθούν με σαφήνεια στη φύση της σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που φερόταν να συνδέεται με υπόθεση κατασκοπείας. Ο ίδιος διαβεβαίωνε φίλους και συνεργάτες ότι δεν είχε απατήσει τη σύζυγό του, ενώ φέρεται να είχε δώσει την ίδια απάντηση και σε εσωτερικές συζητήσεις στην εταιρεία ήδη από τα τέλη του 2025.

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Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ως CEO, είχε δηλώσει στο Bloomberg News ότι η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ δεν διέφερε από εκείνες που διατηρούσε με Κινέζους πελάτες και επιχειρηματικά στελέχη. «Ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά και καθόλου ασυνήθιστα», είχε υποστηρίξει.

Alice Huang, the woman at the center of the scandal engulfing Nvidia CEO Jensen Huang, has returned to China and is in Beijing, according to Bloomberg’s exclusive reporting. The chipmaker is investigating spying allegations denied by Beijing. @allenwan290 reports: https://t.co/FD2orrtHX6 — Bloomberg (@business) November 12, 2026

Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν δημοσίευμα των Financial Times, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η σχέση ήταν ερωτική.

Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, επισκέφθηκε τον Χουάνγκ στο σπίτι του, προκειμένου να τον αντιμετωπίσει με τις νέες αποκαλύψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνος παραδέχθηκε τη σχέση.

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Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθούσαν να αποφεύγουν να πάρουν δημόσια θέση. Ο Τέτερ, ωστόσο, ο οποίος εκτελούσε και καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τους επισήμανε ότι ήταν απαραίτητο να αναλάβουν δράση.

Το συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις καταγγελίες, αναθέτοντας την έρευνα στη γνωστή δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους εργαζομένους της Nvidia, παραδεχόμενος την εξωσυζυγική σχέση και ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.

Οι καθυστερημένες απαντήσεις στα email και τα σημάδια της κρίσης

Καθώς οι αποκαλύψεις διαδέχονταν η μία την άλλη, άρχισαν να εμφανίζονται ενδείξεις ότι η προσωπική κρίση επηρέαζε και την καθημερινή λειτουργία του Χουάνγκ στη Nvidia.

Η οργανωτική δομή της εταιρείας ήταν ασυνήθιστη, καθώς περίπου 60 υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονταν απευθείας στον ίδιο. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα με τις πέντε σημαντικότερες προτεραιότητές τους.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Χουάνγκ παρακολουθούσε την πορεία των εργασιών και διασφάλιζε ότι τα στελέχη επικεντρώνονταν σε όσα ο ίδιος θεωρούσε σημαντικότερα.

Υπό κανονικές συνθήκες, απαντούσε στα μηνύματα σχεδόν αμέσως, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, οι χρόνοι απόκρισής του άρχισαν να αυξάνονται, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι η κρίση είχε αρχίσει να επηρεάζει την επαγγελματική του λειτουργία.

Η δεύτερη εξωσυζυγική σχέση και η μαραθώνια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου

Νέα δεδομένα προέκυψαν την Τετάρτη, όταν οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτή τη φορά, το διοικητικό συμβούλιο αντέδρασε γρήγορα. Τα μέλη του πραγματοποίησαν εξ αποστάσεως συνεδρίαση την Τετάρτη, η οποία διήρκεσε μέχρι αργά το βράδυ.

Στο τέλος της διαδικασίας, ο Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία που είχε συνιδρύσει, χωρίς να διατηρήσει επίσημο ρόλο.

Το επόμενο πρωί, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, θα αναλάμβανε προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου.

Η Κρες επιχείρησε να καθησυχάσει τους εργαζομένους, οι οποίοι είχαν αναστατωθεί από τις εξελίξεις. Σε μήνυμα που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην εταιρεία και στο μέλλον της, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.

Αναγνώρισε ότι η περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και ευχαρίστησε το προσωπικό για την ανθεκτικότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει γενική συνάντηση με όλους τους εργαζομένους στις 18 Νοεμβρίου.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street, οι τριμηνιαίες πωλήσεις της εταιρείας αναμένεται να παρουσιάσουν σχεδόν διπλάσιο ρυθμό αύξησης.

Η επόμενη ημέρα στη Nvidia και οι πιθανοί διάδοχοι

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την πρόκληση της εξεύρεσης νέου διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος θα κληθεί να καλύψει το κενό που αφήνει ο Χουάνγκ.

Μεταξύ των ονομάτων που ενδέχεται να εξεταστούν είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices (AMD), Λίζα Σου, και ο επικεφαλής της Arm Holdings, Ρενέ Χάας.

Η αναζήτηση διαδόχου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Χουάνγκ είχε συγκεντρώσει στο πρόσωπό του πολλαπλούς ρόλους: ήταν ο τεχνολογικός ηγέτης, ο επιχειρηματίας, το πρόσωπο που προωθούσε διεθνώς την εταιρεία, αλλά και ένας παράγοντας με σημαντική επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Επιπλέον, η Nvidia δεν είχε προχωρήσει ποτέ στη διαμόρφωση ενός συμβατικού σχεδίου διαδοχής. Η αποχώρησή του αναμένεται, επομένως, να οδηγήσει την εταιρεία σε μια διαφορετική διοικητική λειτουργία, περισσότερο κοντά στα καθιερωμένα πρότυπα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Η κατάθεση στο Κογκρέσο και η αγωνία για τη σύζυγό του

Παρά την αποχώρησή του από τη Nvidia, ο Χουάνγκ δεν αναμένεται να αποσυρθεί άμεσα από τη δημόσια ζωή.

Τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, όπου Αμερικανοί πολιτικοί αναμένεται να τον ρωτήσουν για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και για το ενδεχόμενο να τέθηκαν σε κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τα προηγμένα τσιπ της Nvidia.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της πιθανής σύνδεσής του με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και τις ανησυχίες για την προστασία της τεχνολογικής υπεροχής της χώρας.

Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες, ο Χουάνγκ εμφανίζεται πλέον να υποστηρίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα συμβεί στον ίδιο.

Η μεγαλύτερη αγωνία του, όπως φέρεται να λέει, αφορά τη σύζυγό του, αλλά και το ενδεχόμενο να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στις ζωές των γυναικών με τις οποίες έχει συνδεθεί ερωτικά το όνομά του μέσα από τις αποκαλύψεις.