Συνολικά 36 φερόμενα μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν για τη δράση της οργάνωσης που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε μετατρέψει 12 κατοικίες σε οργανωμένο κέντρο διακίνησης ναρκωτικών. Συνολικά συνελήφθησαν 36 φερόμενα μέλη του κυκλώματος, ενώ από την πολύμηνη έρευνα διαπιστώθηκαν 396 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι οικογενειακές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης, καθώς αρκετές συλλήψεις αφορούν μέλη των ίδιων οικογενειών. Ειδικότερα, στα χέρια των Αρχών βρέθηκε 43χρονη γυναίκα, μαζί με τα τρία παιδιά της. Πρόκειται για τον 24χρονο γιο της, που είναι γνωστός με το παρατσούκλι «Τζέκος», τον 19χρονο αδελφό του, με το προσωνύμιο «Νάσος», αλλά και την κόρη της, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.



Παράλληλα, στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται μια 18χρονη με το όνομα «Μπουμπού», καθώς και μια οικογένεια τριών γυναικών, η 44χρονη «Φιλιώ», η 30χρονη αδελφή της, που είναι γνωστή ως «Άννα» ή «Βενετία», και η 66χρονη μητέρα τους.

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Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11) σε οικισμούς του Ζεφυρίου, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η ΕΚΑΜ, η ΟΠΚΕ, η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και αστυνομικοί από υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου και drone.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των 12 κατοικιών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, χρησιμοποιώντας 12 κατοικίες στο Ζεφύρι, οι οποίες λειτουργούσαν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές επικοινωνούσαν προηγουμένως με μέλη του κυκλώματος και στη συνέχεια προσέρχονταν στις συγκεκριμένες κατοικίες για να προμηθευτούν ναρκωτικές ουσίες.

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί κατέγραψαν 396 περιπτώσεις διακίνησης, ενώ διαπίστωσαν αυξημένη καθημερινή προσέλευση ατόμων στα επίμαχα σπίτια.

Ενδεικτικό της δραστηριότητας του δικτύου είναι ότι οι αστυνομικοί έλεγξαν 24 άτομα που εξέρχονταν από τις κατοικίες, τα οποία συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κάμερες, συρματοπλέγματα και περιμετρική επιτήρηση

Ιδιαίτερα οργανωμένα ήταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέτρα προστασίας που είχαν λάβει οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να αποτρέπουν τον εντοπισμό τους.

Οι κατοικίες διέθεταν πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και συστήματα βιντεοεπιτήρησης.

Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης φέρονται να πραγματοποιούσαν περιμετρική επιτήρηση, ελέγχοντας την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και παρακολουθώντας τις κινήσεις γύρω από αυτές.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ναρκωτικές ουσίες αποκρύπτονταν σε παρακείμενους ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα, ώστε να μην εντοπίζονται εύκολα κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στις 12 κατοικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

95 γραμμάρια ηρωίνης

20 γραμμάρια κοκαΐνης

46 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης

47 φυσίγγια

18 κάμερες επιτήρησης και τέσσερα καταγραφικά συστήματα

Πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Ένα αεροβόλο πιστόλι

Μία σιδερογροθιά

Πέντε κινητά τηλέφωνα

Ιδιόχειρα σημειώματα

Συγγενικές σχέσεις μεταξύ των συλληφθέντων

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι αρκετοί από τους 36 συλληφθέντες συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.