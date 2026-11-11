Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια 37χρονη η οποία φέρεται να στρατολογούσε πρόσωπα ως «μπροστινούς» σε εταιρείες χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες πληροφορίες σχετικά με το κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, μια υπόθεση όπου έχουν συλληφθεί 18 πρόσωπα, ενώ η δικογραφία αριθμεί συνολικά 1.283 κατηγορούμενους.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και το πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα.

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Ο ίδιος, κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, καθώς, όπως ανέφερε, έδωσε τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet σε συγκατηγορούμενή του χωρίς να γνωρίζει πώς θα τους χρησιμοποιούσε.

Η 37χρονη που φέρεται να είχε ρόλο στην υπόθεση

Στο επίκεντρο των πρόσφατων αποκαλύψεων εντοπίζεται μια 37χρονη, η οποία, κατά τις πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο της προσέγγισης και στρατολόγησης ατόμων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως «μπροστινοί» σε εταιρικά σχήματα.

Το πρόσωπο αυτό διέθετε προϋπηρεσία στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ είχε επιχειρήσει να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα του τραγουδιού, προτού συμμετάσχει σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, το πρόσωπο αυτό είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Αρχών, καθώς είχε εμπλακεί σε υποθέσεις που αφορούσαν ναρκωτικά, κλοπές και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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Το ποινικό παρελθόν της 37χρονης

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για το παρελθόν της γυναίκας περιλαμβάνουν μια σειρά από υποθέσεις:

Το 2010 φέρεται να συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.

Το 2011 συνελήφθη καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην τσάντα της βρέθηκαν κλεμμένα ηλεκτρονικά αντικείμενα. Καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, καθώς δεν είχε παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Το 2013 κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της. Στην ίδια υπόθεση είχε κατηγορηθεί και ένας 19χρονος φίλος της. Για την υπόθεση επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών και η 37χρονη εξέτισε μέρος της ποινής της στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τον Μάιο του 2023 κατατέθηκε μήνυση σε βάρος της για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων.

Η καταγγελία του πρώην security για τους κωδικούς Taxisnet

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγγελία ενός πρώην εργαζόμενου σε εταιρεία με την οποία φέρεται να συνδεόταν η 37χρονη.

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Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως θυρωρός/security, υποστήριξε ότι η γυναίκα του ζήτησε τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, με την αιτιολογία ότι χρειάζονταν για ζητήματα που αφορούσαν την εργασία του.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Live News, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί εταιρεία χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία και τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, με τον ίδιο να εμφανίζεται ως διαχειριστής και μοναδικός εταίρος.

«Μου παρουσιάστηκε ως εργοδότρια της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής συνεργασίας, μου είχε ζητήσει τους προσωπικούς μου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet», ανέφερε.

Όπως κατήγγειλε, διαπίστωσε ακόμη ότι είχε εκδοθεί εξουσιοδότηση που αφορούσε τη μεταβίβαση του οχήματός του σε τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία του, στα προσωπικά του στοιχεία είχε αλλάξει ο δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και είχε αντικατασταθεί από άλλο αριθμό, προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των μηνυμάτων επιβεβαίωσης για ηλεκτρονικές ενέργειες χωρίς τη δική του γνώση.

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«Έχει κάνει το ίδιο με πολλούς ανθρώπους»

Ο πατέρας του άνδρα υποστήριξε ότι ο γιος του δεν ήταν το μοναδικό πρόσωπο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο.

«Η γυναίκα που εξαπάτησε τον Ερρίκο Πετιλόν εξαπάτησε και τον γιο μου επειδή ήταν αφελής. Ξέρω ότι το έκανε αυτό με πολλούς ανθρώπους», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, ο γιος του ήταν απλός εργαζόμενος security σε μία από τις εταιρείες και η γυναίκα φέρεται να του πρότεινε να δημιουργήσουν μαζί εταιρεία, με αποτέλεσμα εκείνος να εμφανιστεί τελικά ως διαχειριστής.

«Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει διάφορες εταιρείες με διάφορους μπροστινούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, έχοντας πρόσβαση στους κωδικούς Taxisnet του γιου του, η 37χρονη φέρεται να επιχείρησε μέσω άλλου προσώπου να προχωρήσει και στη μεταβίβαση του αυτοκινήτου του, ενέργεια που, όπως είπε, αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.