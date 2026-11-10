Ερρίκος Πετιλόν για το κύκλωμα με «αχυρανθρώπους»: «Αρνούμαι τις κατηγορίες, έχω πέσει θύμα εξαπάτησης»

«Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis»

Την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη αρνήθηκε κατά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε με τα προσωπικά του στοιχεία.

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορούμενους που παρουσιάστηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Η απολογία του διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Υποστήριξε ότι το μόνο άτομο που γνώριζε από τους συγκατηγορούμενούς του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.

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Η υπόθεση αφορά τη δράση κυκλωμάτων που, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιούσαν δεκάδες «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων συνεχίζονται, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη.

Στα δικαστήρια οι πρώτοι συλληφθέντες

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί επτά από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους για την υπόθεση με τους φερόμενους «αχυρανθρώπους» σε νυχτερινά κέντρα της πόλης. Οι κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία στελεχών της ΟΠΚΕ και παρουσιάστηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη χρήση εικονικών ιδιοκτητών και διαχειριστών σε επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης, με σκοπό την απόκρυψη των πραγματικών προσώπων που ασκούσαν τον έλεγχο και τη δραστηριότητά τους.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ και οι πραγματικοί επιχειρηματίες

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι συνδέονται με δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στα δικαστήρια – Φωτογραφίες