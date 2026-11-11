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Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο Ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

Ο έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής απεβίωσε αιφνιδίως, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα

Άνδρας με γκρίζα μαλλιά, μουστάκι και μπλε κοστούμι κοιτάζει προς τον φακό

Russian Foreign Ministry

11/11/2026, 19:05
TANEA Newsroom
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Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ, όπως ενημέρωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα.

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντρ Νίκιτιτς Ντάρτσιεφ, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

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ΗΠΑ πρεσβευτής Ρωσία Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών

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