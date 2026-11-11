Ο έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής απεβίωσε αιφνιδίως, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα

Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ, όπως ενημέρωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα.

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντρ Νίκιτιτς Ντάρτσιεφ, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

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