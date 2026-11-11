«Σπίτι μου 3»: Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα – Δάνεια έως 230.000 ευρώ και ηλικιακό όριο τα 55 έτη

Ακρίβεια, στεγαστική πολιτική και μέτρα στήριξης οικογενειών βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στο MEGA News 104,6.

Η υπουργός επισήμανε πως το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους πολίτες, επηρεάζοντας βασικά αγαθά όπως τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα ενοίκια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυσκολία απόκτησης κατοικίας, ειδικά για τις νεότερες ηλικίες.

Παρότρυνε τους πολίτες να επισκεφθούν την πλατφόρμα stegasi.gov.gr, όπου παρουσιάζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες παρεμβάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες τους. Παράλληλα, ανέδειξε και την πλατφόρμα oikogeneia.gov.gr για τα προγράμματα και τις παροχές στήριξης της οικογένειας.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, με διευρυμένα κριτήρια συμμετοχής. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη, η μέγιστη αξία του ακινήτου φτάνει τις 300.000 ευρώ και το ύψος του δανείου τα 230.000 ευρώ, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά όρια.

Επιπλέον, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο προβλέπει επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ, ποσοστά ενίσχυσης από 70% έως 95% και δυνατότητα προκαταβολής 60%, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Ενίσχυση Περιφέρειας και Στήριξη Οικογενειών

Η υπουργός συνέδεσε τη στεγαστική πολιτική με την ανάγκη ενίσχυσης της περιφέρειας, παρουσιάζοντας την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης. Μέσω αυτού, παρέχονται 10.000 ευρώ σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές του ακριτικού Βορρά και της Ηπείρου.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη κατατεθεί περίπου 4.000 αιτήσεις, ενώ το πρόγραμμα καλύπτει περιοχές όπως ο Έβρος, η Δράμα, το Κιλκίς, οι Σέρρες, η Πέλλα, η Φλώρινα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και η Θεσπρωτία. Επεσήμανε ακόμη ότι το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων, εξαιτίας της σημασίας της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και καθημερινής εξυπηρέτησης για τις οικογένειες που μετακομίζουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στις αλλαγές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από φέτος, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 37.000 ευρώ.

Η αλλαγή του ηλικιακού ορίου μετάβασης από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς, από τα δυόμισι στα δύο έτη, δημιουργεί επιπλέον θέσεις. Για τα παιδιά που μένουν εκτός βρεφονηπιακών, λειτουργεί το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με περισσότερους από 5.200 εγκεκριμένους επιμελητές και 8.700 εγκεκριμένες αιτήσεις οικογενειών.

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας και διαφάνεια στις δομές

Η υπουργός παρουσίασε το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας (Market Pass), που αντικαθιστά τις διανομές τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με κουπόνια για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. Το μέτρο αφορά περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με μέση μηνιαία ενίσχυση 60 ευρώ και αναδρομική πρώτη καταβολή έως 1.000 ευρώ, με στόχο την καταβολή μέχρι τα Χριστούγεννα.

Όπως τόνισε, η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τον τρόπο παροχής, αλλά και την αξιοπρέπεια των πολιτών, καθώς καταργούνται οι ουρές για προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων και ο στιγματισμός, ενώ κάθε οικογένεια έχει ελευθερία επιλογής προϊόντων και καταστημάτων.

Τέλος, αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δομών παιδικής προστασίας, δίνοντας έμφαση στις προδιαγραφές στελέχωσης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς και στους οικονομικούς ελέγχους. Υπογράμμισε πως η εποπτεία, η διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των φορέων και η λογοδοσία είναι βασικές προϋποθέσεις για την προστασία των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία των δομών.