Αυξημένη κατά 1,9% η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Fraport Greece τον Οκτώβριο

Εννέα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece είχαν ξεπεράσει πριν από το τέλος Οκτωβρίου τη συνολική επιβατική κίνηση ολόκληρου του 2025

Στα 3,6 εκατομμύρια ανήλθαν οι επιβάτες που εξυπηρέτησαν τον Οκτώβριο του 2026 τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, καταγράφοντας αύξηση κατά 65.000 επιβάτες ή 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Την άνοδο του Οκτωβρίου τροφοδότησε κυρίως η διεθνής κίνηση, η οποία προσέγγισε τα 2,8 εκατομμύρια επιβάτες, με αύξηση κατά 46.000 επιβάτες.

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Η κίνηση εσωτερικού έφτασε τους 733.000 επιβάτες, ενισχυμένη κατά 19.000 επιβάτες ή +2,6%. Οι διεθνείς επιβάτες αντιστοιχούσαν στο 79% της συνολικής κίνησης και οι επιβάτες εσωτερικού στο 21%.

Στη διεθνή κίνηση ξεχώρισαν η Ρόδος, με 23.000 επιπλέον επιβάτες (+3,2%), τα Χανιά με 21.000 (+6%), η Κέρκυρα με 19.000 (+4,6%), η Ζάκυνθος με 8.000 (+6%) και το Άκτιο, επίσης με 8.000 (+13,9%).

Στον αντίποδα, μείωση καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, κατά 30.000 επιβάτες (-5,7%), στη Μύκονο, κατά 4.600 (-9,9%), και στη Σαντορίνη, κατά 3.000 (-2,7%).

Η θερινή περίοδος, όπως ορίζεται από τις χρονοθυρίδες της IATA, ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου. Παρά τη λήξη της περιόδου αιχμής, η αυξημένη κίνηση στα Χανιά, τη Ρόδο και την Κέρκυρα υπεραντιστάθμισε τις απώλειες σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Σαντορίνη, διατηρώντας το συνολικό πρόσημο του μήνα θετικό.

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Το ορόσημο του 2026

Ιδιαίτερο ορόσημο για το 2026 αποτελεί το γεγονός ότι εννέα αεροδρόμια είχαν ξεπεράσει πριν από το τέλος Οκτωβρίου την συνολική επιβατική κίνηση ολόκληρου του 2025. Τα Χανιά, η Κεφαλονιά, η Σκιάθος και η Ζάκυνθος έφτασαν σε αυτό το επίπεδο σε λιγότερο από εννέα μήνες. Ακολούθησαν η Ρόδος, η Κέρκυρα, το Άκτιο, η Μύκονος και η Σάμος, σε λιγότερο από δέκα μήνες.

Παρά την αύξηση των επιβατών, ο μέσος συντελεστής πληρότητας των πτήσεων υποχώρησε στο 80,6%, από 82,1% τον Οκτώβριο του 2025. Τα περισσότερα αεροδρόμια κινήθηκαν χαμηλότερα, ενώ Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Άκτιο, Καβάλα, Σαντορίνη και Σκιάθος, διατήρησαν πληρότητες περίπου στα περσινά επίπεδα.

Η Fraport Greece επισημαίνει ότι η χειμερινή περίοδος 2026-2027 διαμορφώνεται σε απαιτητικές συνθήκες για την ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά. Οι εταιρείες αναπροσαρμόζουν τη χωρητικότητά τους, τους προορισμούς και τις συχνότητες των πτήσεών τους, ανάλογα με τις οικονομικές και επιχειρησιακές συνθήκες, καθώς και την εποχικότητα της ζήτησης.

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια έχουν υποδεχθεί συνολικά περίπου 289 εκατομμύρια επιβάτες.