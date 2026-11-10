Κέρκυρα: Έσοδα 1,6 εκατ. ευρώ από το τέλος κρουαζιέρας – Ρεκόρ επιβατών

Το λιμάνι της Κέρκυρας ξεπέρασε το 1 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας για πρώτη φορά, σημειώνοντας αύξηση 18,62% στο δεκάμηνο του 2026. Η transit κίνηση ενισχύθηκε κατά 25,16%, φθάνοντας τους 813.540 επιβάτες.

Το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου επιβατών κρουαζιέρας ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το λιμάνι της Κέρκυρας, καταγράφοντας σημαντική αύξηση τόσο στην επιβατική κίνηση όσο και στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ), από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.003.242 επιβάτες, έναντι 845.745 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,62%.

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Καθοριστική για την επίδοση αυτή ήταν η ενίσχυση της διερχόμενης κίνησης (transit), η οποία κατέγραψε άνοδο 25,16%, με 813.540 επιβάτες, έναντι 649.987 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αντίθετα, η δραστηριότητα επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (homeporting) διατηρήθηκε σε σχετικά σταθερά επίπεδα, με 94.480 επιβιβασθέντες και 95.222 αποβιβασθέντες κατά το δεκάμηνο.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, οι οποίες έφτασαν τις 510, έναντι 428 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 19,16%.

Ισχυρή ήταν η δραστηριότητα και τον Οκτώβριο, με την επιβατική κίνηση να φτάνει τους 148.282 επιβάτες, από 136.396 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 8,71%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ανήλθαν σε 83, έναντι 70 τον Οκτώβριο του 2025.

Νέες επενδύσεις στις υποδομές

Η αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση επιβατών και πλοίων.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΛΚΕ προωθεί την ωρίμανση σημαντικών παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός νέου τερματικού σταθμού επιβατών κρουαζιέρας και νέου τερματικού σταθμού επιβατών εκτός Σένγκεν, για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κέρκυρας–Αλβανίας.

Παράλληλα, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Οργανισμού επεκτείνεται στους 37 λιμένες αρμοδιότητάς του, με έργα αναβάθμισης υποδομών, βυθοκορήσεις και ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων και μαρινών.

Έσοδα 1,6 εκατ. ευρώ από το τέλος κρουαζιέρας

Στην οικονομική σημασία της αυξημένης δραστηριότητας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, επισημαίνοντας ότι η υπέρβαση του ενός εκατομμυρίου επιβατών μεταφράζεται σε περισσότερη οικονομική δραστηριότητα για τις τοπικές επιχειρήσεις, την εστίαση, τις μεταφορές και τον τουρισμό.

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Όπως ανέφερε, τα έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν φέτος τα 1,6 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας πρόσθετους πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των τοπικών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚΕ, Δημήτρης Απέργης, χαρακτήρισε την υπέρβαση του ενός εκατομμυρίου επιβατών σημαντικό ρεκόρ για το λιμάνι, τονίζοντας ότι η επόμενη πρόκληση είναι η αξιοποίηση της αυξημένης κίνησης μέσα από επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

«Στόχος μας είναι η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε μακροπρόθεσμη αξία για την Κέρκυρα, την τοπική οικονομία και το σύνολο των περιοχών που εξυπηρετούμε», υπογράμμισε.