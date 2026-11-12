Μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, του Ρώσου πρέσβη στην Ουάσινγκτον, με τις αρχικές ανακοινώσεις της Μόσχας να προκαλούν ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε τον θάνατό του σε ηλικία 66 ετών, χωρίς να διευκρινίσει αρχικά ούτε την αιτία ούτε τον τόπο, αναφέροντας μόνο ότι πέθανε «ξαφνικά».

Λίγο αργότερα, καθώς οι απορίες για τις συνθήκες του θανάτου του εντείνονταν, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, προχώρησε σε συμπληρωματική ενημέρωση. Όπως ανέφερε, ο Ντάρτσιεφ πέθανε στη Μόσχα, έπειτα από μάχη με «χρόνια νόσο». Οι διαφορετικές διατυπώσεις των δύο ανακοινώσεων πυροδότησαν νέα ερωτήματα.

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◾️ The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66. The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts. https://t.co/YKgRc2yuZk https://t.co/bBLu9zMAe1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 11, 2026

Ο άνθρωπος του Πούτιν στην Ουάσινγκτον

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ντάρτσιεφ συγκαταλεγόταν στα έμπειρα στελέχη της ρωσικής διπλωματίας και είχε αναλάβει αποστολές σε κρίσιμες περιόδους για τις σχέσεις Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Τον Μάρτιο του 2025 επιλέχθηκε να αναλάβει για δεύτερη φορά τη θέση του πρέσβη της Ρωσίας στις ΗΠΑ, την οποία είχε υπηρετήσει και στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Η επιστροφή του στην Ουάσινγκτον έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονταν σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

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Ο προκάτοχός του, Ανατόλι Αντόνοφ, ο οποίος αποχώρησε από την πρεσβεία τον Οκτώβριο του 2024, είχε δηλώσει ότι οι Αμερικανοί είχαν διακόψει όλους τους διαύλους επικοινωνίας μαζί του.

Ο Ντάρτσιεφ, ωστόσο, αξιοποίησε τις επαφές του με την αμερικανική πλευρά και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχοντας σε διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ άλλων στην Αλάσκα και την Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, θεωρούνταν διπλωμάτης με στενούς δεσμούς με το περιβάλλον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην Ουάσινγκτον είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «ο άνθρωπος του Πούτιν στη DC». Υπό αυτό το πρίσμα, οι διαφορετικές αναφορές του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών για τον θάνατό του προσέλκυσαν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή: πέθανε ξαφνικά, όπως αναφερόταν στην πρώτη ανακοίνωση, ή έπειτα από χρόνια ασθένεια, όπως διευκρίνισε αργότερα η Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στο Telegram;

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Σε κάθε περίπτωση, το ρωσικό ΥΠΕΞ τον περιέγραψε ως «έναν καταπληκτικό διπλωμάτη, έναν έμπειρο ηγέτη, έναν ευγενή φίλο και έναν μέντορα». Τον χαρακτήρισε επίσης «άριστο επαγγελματία και εξαιρετικό ειδικό σε θέματα αμερικανικών υποθέσεων», ο οποίος υπηρέτησε σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

Πριν αναλάβει την πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, ο Ντάρτσιεφ είχε ηγηθεί του Τμήματος Βόρειας Αμερικής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών. Είχε επίσης υπηρετήσει στη ρωσική διπλωματική αποστολή στις ΗΠΑ και διετέλεσε πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά από το 2014 έως το 2021.

Ο θάνατος που θυμίζει την υπόθεση Τσούρκιν

Ο θάνατος του Ντάρτσιεφ επανέφερε στη μνήμη την υπόθεση του Βιτάλι Τσούρκιν, του Ρώσου πρέσβη στον ΟΗΕ, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως στη Νέα Υόρκη το 2017, σε ηλικία 64 ετών.

Ο Τσούρκιν είχε τη μακροβιότερη θητεία μεταξύ των διπλωματών που υπηρετούσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές τότε, ο θάνατός του οφειλόταν σε καρδιακή προσβολή.

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Οι μυστηριώδεις θάνατοι στη Ρωσία

Οι αντιφάσεις στις ανακοινώσεις για τον θάνατο του Ντάρτσιεφ αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από μια σειρά θανάτων Ρώσων αξιωματούχων και επιχειρηματιών υπό ασυνήθιστες συνθήκες τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας που επικαλείται το δημοσίευμα, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών στη Ρωσία διαμορφώνεται στα 68 χρόνια. Από τις αρχές του 2022, δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών, στρατηγοί, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών και επιχειρηματίες έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά που έχουν προκαλέσει ερωτήματα.

Μία από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις που αναφέρονται είναι εκείνη του Σεργκέι Λόιτερ, 42χρονου επιχειρηματία της Yandex, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Ρωσίας. Ο Λόιτερ πνίγηκε τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια καταιγίδας στον ποταμό Βόλγα, όπου είχε πάει για ψάρεμα.

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Στη λίστα των θανάτων που έχουν προκαλέσει συζητήσεις περιλαμβάνεται και ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας, Ρόμαν Σταροβόιτ, ο οποίος αυτοκτόνησε λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή του από το αξίωμα με απόφαση του Πούτιν. Ο αναπληρωτής του πέθανε επίσης λίγο αργότερα, από καρδιακή ανακοπή.

Οι υποθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές ανακοινώσεις της Μόσχας για τον θάνατο του Ρώσου πρέσβη στην Ουάσινγκτον, διατηρούν στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τους θανάτους προσώπων που κατείχαν σημαντικές θέσεις στη ρωσική κρατική μηχανή.