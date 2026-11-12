Οι γονείς του παιδιού καταθέτουν επίσημη δήλωση ενώπιον του ανακριτή στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν ενεργά στη δικαστική διερεύνηση κατά των μελών της οργάνωσης

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της 35χρονης συντρόφου του καταθέτουν σήμερα, μέσω του δικηγόρου τους οι γονείς της μικρής Μαριτίνας.

Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη δικαστική προσφυγή θύματος κατά των μελών της ΜΚΟ που φέρεται να παρακρατούσε χρήματα από δωρεές.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Από νωρίς το πρωί, οι συνήγοροι της οικογένειας, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταθέσουν τη σχετική δήλωση ενώπιον του ανακριτή.

Μέσω αυτής της κίνησης, η οικογένεια ζητά να συμμετάσχει ενεργά στη δικαστική διερεύνηση και απαιτεί να πέσει άπλετο φως τόσο στις πράξεις που περιλαμβάνονται ήδη στο κατηγορητήριο όσο και σε τυχόν νέες πτυχές που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση της ογκώδους δικογραφίας με τα αδικήματα που βαραίνουν τους κατηγορούμενους να είναι για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων.

Η μεθοδολογία δράσης της ΜΚΟ

Η υπόθεση που αφορά τη μικρή Μαριτίνα βρέθηκε στο επίκεντρο των αποκαλύψεων ήδη από την πρώτη στιγμή, αναδεικνύοντας με σαφήνεια τη μεθοδολογία δράσης της συγκεκριμένης ΜΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν, οι γονείς του παιδιού είχαν προχωρήσει αρχικά, ενεργώντας μόνοι τους, στο άνοιγμα ενός ερανικού λογαριασμού. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι γονείς προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα, τα οποία προορίζονταν για τη σωτήρια θεραπεία, καθώς και για την αναγκαία φροντίδα της κόρης τους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ωστόσο, χωρίς η μητέρα να γνωρίζει ποιος κρυβόταν από πίσω, μέλη της «Παιδικής Χαράς» την κατήγγειλαν στην τράπεζα υποστηρίζοντας ότι ο λογαριασμός δεν ήταν νόμιμος ερανικός —φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να καταγγελθεί η ίδια η μητέρα για απάτη— με αποτέλεσμα τα χρήματα να δεσμευτούν. Αμέσως μετά, εκπρόσωποι της οργάνωσης την προσέγγισαν προσφέροντάς της δήθεν «βοήθεια» για να διευθετηθεί το ζήτημα, εγκλωβίζοντάς την στον μηχανισμό τους την ώρα που έδινε αγώνα για την επιβίωση του παιδιού της.

Πώς εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο των γονιών

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τον αγώνα οικογενειών με βαριά άρρωστα παιδιά ως όχημα για τη συγκέντρωση χρηματικών ποσών.

Ενώ στις δημόσιες αναρτήσεις της οργάνωσης υπόσχονταν στήριξη και ελπίδα σε γονείς που έδιναν καθημερινή μάχη για τα παιδιά τους, τα στοιχεία δείχνουν πως πίσω από την προβεβλημένη εικόνα εκτυλισσόταν μια πλήρως διαφορετική πραγματικότητα.

Πιο αναλυτικά, όταν οι δωρεές δεν έφταναν στο επιθυμητό επίπεδο, τα μέλη της ΜΚΟ φέρονται να άλλαζαν φωτογραφίες, ονόματα, ακόμη και την ταυτότητα των παιδιών που παρουσιάζονταν στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση, φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιούν εικόνες εντελώς διαφορετικών παιδιών.

Την ίδια ώρα, σήμερα οι εμπλεκόμενοι αρνούνται τις ευθύνες τους, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που έλαβαν ήταν λίγα και αποδίδοντας τη συμπεριφορά τους στο πάθος τους για τον τζόγο.