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Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Ρώσου πρεσβευτή στις ΗΠΑ, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα διευκρίνισε ότι ο διπλωμάτης απεβίωσε στη Μόσχα εξαιτίας χρόνιας ασθένειας απορρίπτοντας φήμες

Ο Αλεξάντερ Νταρτσίεφ με σκούρο κοστούμι και γραβάτα στη Μόσχα

FILE PHOTO: Alexander Darchiyev, head of the Russian Foreign Ministry's North America Department and a candidate for the position of a new ambassador to the United States, poses for a picture before a session of the Federation Council's committee on foreign affairs in Moscow, Russia, November 25, 2024. Kommersant Photo/Dmitry Dukhanin via REUTERS/File Photo RUSSIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN RUSSIA.

11/11/2026, 23:11
TANEA Newsroom
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα.

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντρ Νίκιτιτς Ντάρτσιεφ, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», ανέφερε η ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρινίζονταν τα αίτια και ο τόπος του θανάτου του.

Λίγες ώρες αργότερα, η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι ο Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ «απεβίωσε σήμερα στη Μόσχα εξαιτίας χρόνιας ασθένειας», επικρίνοντας παράλληλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για διάδοση «θεωριών συνωμοσίας».

Ο Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ είχε διατελέσει πρεσβευτής της Ρωσίας στον Καναδά από το 2014 έως το 2021.

Τον Μάρτιο του 2025, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον Ντάρτσιεφ – πολύπειρο διπλωμάτη, γνωστό για τα επικριτικά του σχόλια για τη Δύση – πρεσβευτή στις ΗΠΑ, προκειμένου να ηγηθεί της προσπάθειας προσέγγισης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

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ΗΠΑ θάνατος πρεσβευτής Ρωσία

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