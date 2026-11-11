Ουκρανία: Στη Μόσχα Κούσνερ και Γουίτκοφ για συνάντηση με τον Πούτιν μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Στη Μόσχα αναμένεται να ταξιδέψουν την Πέμπτη (12.11.2026) ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

Στη Μόσχα αναμένεται να ταξιδέψουν την Πέμπτη (12.11.2026) ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Καθώς οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι επιδιώκουν να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια να υπάρξει πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία.

Την επικείμενη επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα επιβεβαίωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει στις διπλωματικές επαφές της αμερικανικής πλευράς, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

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Ο Κούσνερ δήλωσε ότι: «Ο Στιβ και εγώ θα ταξιδέψουμε στη Μόσχα για να συζητήσουμε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τις εξελίξεις στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι».

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο σε ορισμένα από τα θέματα που συζητήσαμε, καθώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια ανοίγματα και ευκαιρίες» .

Όπως διευκρίνισε, στις επόμενες επαφές τους θα επιδιώξουν να οριστικοποιήσουν ζητήματα που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια και την απελευθέρωση κρατουμένων, ενώ θα ασκήσουν πιέσεις για τη συμμετοχή ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις. Η Μόσχα, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιτίθεται σε αυτή την προοπτική.

Ο Κούσνερ, ο οποίος συμμετέχει στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ χωρίς να κατέχει επίσημη κυβερνητική θέση, αναμένεται να μεταβεί στη συνέχεια μαζί με τον Γουίτκοφ στο Δουβλίνο. Εκεί προγραμματίζεται συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητηθούν οι ειρηνευτικές προτάσεις που προέκυψαν από τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι.