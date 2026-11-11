Εθνική Γαλλίας: Θλάση ο Εμπαπέ – Χάνει το ντέρμπι με την Ιταλία, στόχος η επιστροφή απέναντι στην Τουρκία

Ο 27χρονος επιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στη διάθεση της ομάδας του για την αναμέτρηση με την Τουρκία την Κυριακή, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η θλάση δεν εμπνέει ανησυχία

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Κιλιάν Εμπαπέ στην Εθνική Γαλλίας, καθώς ο αρχηγός των «τρικολόρ» υπέστη ήπια θλάση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Ιταλία την Πέμπτη (12/11, 21:45) στο Μιλάνο, για το Nations League.

Το πρωί της Τετάρτης (11/11), η «L’Équipe» είχε μεταδώσει ότι ο 27χρονος επιθετικός απουσίαζε από την προπόνηση μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς. Λίγο αργότερα, το γαλλικό Μέσο αποκάλυψε ότι η απουσία του οφείλεται σε μυϊκό πρόβλημα, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός από το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη «σκουάντρα ατζούρα».

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Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η θλάση δεν είναι σοβαρή και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στην αποθεραπεία του, ο Εμπαπέ αναμένεται να επιστρέψει στη διάθεση της Γαλλίας για την αναμέτρηση με την Τουρκία, την Κυριακή (15/11, 21:45).

Οι «τρικολόρ» θα υποδεχθούν τους Τούρκους στην τελευταία αγωνιστική του Nations League, με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να έχει ως στόχο να είναι ξανά διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η απουσία του έρχεται, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία στη Γαλλία γίνεται αρκετή συζήτηση για τη σχέση του με τον Ζινεντίν Ζιντάν. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δυσκολίες στην επικοινωνία των δύο ανδρών, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού να χρησιμοποιήσει τον Εμπαπέ στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αντί στην κορυφή, στην αναμέτρηση με την Τουρκία τον περασμένο Σεπτέμβριο.