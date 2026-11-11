Εμπαπέ – Ζιντάν: Ήδη… σύννεφα στη σχέση τους στην Εθνική Γαλλίας

Η ένταση μεταξύ του αρχηγού και του ομοσπονδιακού τεχνικού φέρεται να ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο λόγω της αλλαγής θέσης του παίκτη για να ευνοηθεί ο Ουσμάν Ντεμπελέ

Περίοδο κρίσης φέρεται να περνά η σχέση του Κιλιάν Εμπαπέ με τον Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποιεί τον αρχηγό των «τρικολόρ». Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής L’Équipe, οι δύο άνδρες δεν έχουν την καλύτερη επικοινωνία το τελευταίο διάστημα, ενώ οι επαφές τους έχουν περιοριστεί από την έναρξη της συγκέντρωσης της ομάδας για τις υποχρεώσεις της στο Nations League.

Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Ζιντάν αποφάσισε να μετακινήσει τον Εμπαπέ στο αριστερό άκρο της επίθεσης, προκειμένου να δώσει περισσότερο χώρο στον Ουσμάν Ντεμπελέ. Η συγκεκριμένη επιλογή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ικανοποίησε τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος φέρεται να θεώρησε ότι περιορίστηκε ο αγωνιστικός του ρόλος.

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Η απόφαση του Ζιντάν που προκάλεσε δυσαρέσκεια

Η αλλαγή θέσης του αρχηγού της Γαλλίας φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Εμπαπέ δεν αντιμετώπισε θετικά την επιλογή του προπονητή του να τον τοποθετήσει στα αριστερά, ώστε ο Ντεμπελέ να έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στην επιθετική γραμμή.

Το δημοσίευμα της L’Équipe αναφέρει ότι η επικοινωνία ανάμεσα στους δύο δεν θυμίζει πλέον τη σχέση που είχε αναπτύξει ο 27χρονος επιθετικός με τον προηγούμενο ομοσπονδιακό τεχνικό, Ντιντιέ Ντεσάν.

Η απουσία από την προπόνηση και τα επόμενα παιχνίδια

Νέα ερωτήματα προέκυψαν την Τρίτη (11/11), όταν ο Εμπαπέ δεν συμμετείχε στην προπόνηση μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς. Η απουσία του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία προετοιμάζεται για δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο Nations League, απέναντι στην Ιταλία στις 12 Νοεμβρίου και την Τουρκία στις 15 Νοεμβρίου.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες για τη σχέση του αρχηγού με τον Ζιντάν βασίζονται στα σχετικά γαλλικά δημοσιεύματα. Ωστόσο, η κατάσταση στο εσωτερικό των «τρικολόρ» βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στην επικοινωνία των δύο ανδρών όσο και στον ρόλο που θα έχει ο Εμπαπέ στα επόμενα παιχνίδια.