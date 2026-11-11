Τραγωδία στον Ερύμανθο Αχαΐας: Νεκρός 78χρονος – Τον καταπλάκωσε κλαδί δέντρο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 78χρονος άνδρας στον Ερύμανθο Αχαΐας, όταν καταπλακώθηκε από μεγάλο κλαδί δέντρου κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 78χρονος άνδρας στον Ερύμανθο Αχαΐας, όταν καταπλακώθηκε από μεγάλο κλαδί δέντρου κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στην αγροτική του έκταση μαζί με ακόμη ένα άτομο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες κοπής δέντρων και μεγάλων κλαδιών.

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Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένα ογκώδες κλαδί αποκολλήθηκε από το δέντρο και έπεσε πάνω στον 78χρονο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον ηλικιωμένο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι διασώστες, ο 78χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.