«Καζαμίας» UBS για τις επερχόμενες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες

Η ελβετική τράπεζα προβλέπει αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο του 2027 σύμφωνα με το σενάριο

Ήπιο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων με το συγχρονισμό των περαιτέρω κινήσεων να αναμένεται ότι θα διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων οικονομιών περιμένει η UBS με βάση το βασικό της σενάριο.

Η ελβετική τράπεζα αναμένει αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και άλλη μια αντίστοιχη για τον Μάρτιο του 2027. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) αναμένεται να προχωρήσει σε αυξήσεις τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο, προτού σταθεροποιήσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο 1,75% από 1,25% που είναι σήμερα. Η UBS προβλέπει ακόμη μία ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Δεκέμβριο, καθώς και μία επιπλέον αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) τον Φεβρουάριο. Επίσης εκτιμά ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) θα αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, διαμορφώνοντας το βασικό της επιτόκιο στο 0,5% από τα μηδενικά επίπεδα στα οποία αυτό βρίσκεται σήμερα.

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Πέρα από αυτό, «εκτιμούμε ότι το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου κύκλου νομισματικής σύσφιξης είναι λιγότερο βέβαιο», σχολιάζει η ελβετική τράπεζα προσθέτοντας ότι «οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την προβολή αυτής της νομισματικής σύσφιξης σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου».

Ο παράγοντας αποδόσεις ομολόγων

Η αθροιστική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων και των πιέσεων στην αγορά κρατικών ομολόγων αναμένεται να περιορίσει σημαντικές περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, εκτιμάται.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων άγγιξαν υψηλά πολλών δεκαετιών σε αρκετές μεγάλες αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωζώνη -με επικεφαλής τη Γαλλία. Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της FED, Κέβιν Γουόρς, έστειλε μήνυμα ότι οι χρηματοοικονομικές και πιστωτικές συνθήκες έχουν γίνει πιο αυστηρές για ορισμένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τον Σεπτέμβριο. Στην Ευρωζώνη η ΕΚΤ αναγνώρισε ότι οι αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης ενδέχεται να επιβαρύνουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, ενώ η πρόσφατη έρευνά της για τις τραπεζικές χορηγήσεις κατέδειξε αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια για τις επιχειρήσεις και ασθενέστερη ζήτηση για δάνεια. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Χιού Πιλ, επεσήμανε επίσης ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία για τα επιτόκια, τα οποία θα μπορούσαν να παραμείνουν αμετάβλητα ή ακόμη και να μειωθούν το επόμενο έτος, εάν το επιτρέψουν τα δεδομένα. Η Τράπεζα της Αγγλίας αρκετές φορές λαμβάνει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που δεν συνάδουν με την πλειοψηφία των προσδοκιών της αγοράς.

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Ο πληθωρισμός

Η δυναμική του πληθωρισμού είναι πιθανό να περιορίσει την ανάγκη για παρατεταμένο κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων, προσθέτει η UBS. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει πάνω από τον στόχο —με τον δείκτη PCE να διαμορφώνεται στο 3,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο— ωστόσο, ο ετησιοποιημένος δείκτης αυτός επιβραδύνθηκε στο 2,5% κατά το τρίτο τρίμηνο, από 3,3% το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνεται.

Στην Ευρώπη, αν και ο υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος ενέργειας, ο υποκείμενος πληθωρισμός παρέμεινε πιο σταθερός ενώ οι πιέσεις στους μισθούς διατηρήθηκαν σε σχετικά ελεγχόμενα επίπεδα. Τα στοιχεία επιβάλλουν συνεχή εγρήγορση, αλλά δεν υποδεικνύουν ακόμη ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις που θα συνεχιστούν, εκτιμάται.

Η ενέργεια

Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Οι τιμές του αργού πετρελαίου τύπου Brent είχαν υποχωρήσει κατά περίπου 15% την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά σχεδόν 11%, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης. Παρόλο που εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές και οι κίνδυνοι στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ παραμένουν, διαφαίνεται η προοπτική μιας σταδιακής πορείας προς χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Αυτό αναμένεται να μειώσει τον γενικό πληθωρισμό και να περιορίσει τον κίνδυνο μετακύλισης του υψηλότερου ενεργειακού κόστους στους μισθούς και σε άλλες τιμές αγαθών και υπηρεσιών, εκτιμούν οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας.