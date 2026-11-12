Αναστολή επενδύσεων και περικοπές

Η Mercedes-Benz προχώρησε στην αναστολή κάθε νέας επένδυσης στις γερμανικές εγκαταστάσεις της, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων και τη μεταφορά δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται μέτρα για τη μείωση του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ωρών εργασίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με εσωτερική ανάρτηση που επικαλείται η Handelsblatt, η διοίκηση επιδιώκει την αύξηση του χρόνου εργασίας χωρίς μισθολογική προσαρμογή, καθώς και την περικοπή ειδικών παροχών, με στόχο μια ετήσια εξοικονόμηση ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Προς το παρόν, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με το συνδικάτο IG Metall να επιμένει στη διατήρηση της εβδομάδας 35 ωρών.

Προειδοποιήσεις για το μέλλον

Η υπεύθυνη εργατικού δυναμικού, Μπρίτα Ζέεγκερ, ανέφερε πως το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να μειώσει τις δικές του αποδοχές. Αν και η εταιρεία προσπαθεί να αποφύγει τα λουκέτα, η κ. Ζέεγκερ παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια επιλογή που «δυστυχώς, πρέπει πλέον να εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα». «Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα αναγκαστούμε να λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για τέτοιου είδους ενέργειες, παρόλο που δεν επιθυμούμε να προχωρήσουμε σε αυτές», τόνισε.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ήδη από τα τέλη Ιουνίου, η διοίκηση είχε διαμηνύσει πως «το κόστος ανά ώρα εργασίας πρέπει να μειωθεί», θεωρώντας τα εργατικά κόστη στη Γερμανία δυσανάλογα υψηλά έναντι άλλων χωρών. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μίχαελ Σίμπε, δήλωσε στο AFP: «Αποφασίσαμε ομόφωνα, στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναστείλουμε όλες τις νέες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις μας στη Γερμανία. Προς το παρόν, δεν διαβλέπουμε κάποια πιθανή λύση», συμπληρώνοντας πως «οι τρέχουσες δομές κόστους δεν μας επιτρέπουν να επενδύσουμε στη Γερμανία».

Ο κ. Σίμπε προειδοποίησε για το ενδεχόμενο κλεισίματος δύο μονάδων, με την BILD να αναφέρει ότι ίσως πρόκειται για εργοστάσιο συναρμολόγησης και ένα κέντρο κατασκευής συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Η Mercedes, με παρουσία σε πόλεις όπως η Στουτγκάρδη, το Αμβούργο και το Βερολίνο, αντιμετωπίζει πτώση πωλήσεων και κερδοφορίας, λόγω της κάμψης στην Κίνα, των αμερικανικών δασμών και των επιπτώσεων της σύγκρουσης στο Ιράν. Η εισηγμένη στον DAX εταιρεία είχε ήδη εκδώσει προειδοποίηση για τα κέρδη της, έχοντας αποσύρει τις προβλέψεις της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.