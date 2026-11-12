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Mercedes-Benz: «Πάγωμα» επενδύσεων στη Γερμανία και σενάρια για λουκέτα σε εργοστάσια

Η διοίκηση στοχεύει σε ετήσια εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μίχαελ Σίμπε προειδοποίησε για το ενδεχόμενο κλεισίματος δύο εργοστασίων

Το έμβλημα με το αστέρι της Mercedes έξω από το Μουσείο Mercedes-Benz στη Στουτγάρδη

Der Mercedes-Stern vom Turm des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist für die Dauer der Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten des von Paul Bonatz entworfenen Bahnhofsgebäudes bis 2025 Gast am Mercedes-Benz Museum. The Mercedes star from the tower of the Stuttgart main station has been loaned to the Mercedes-Benz Museum for the duration of the modernisation work and refurbishments throughout the station building, which was designed by Paul Bonatz. This work is set to continue until 2025.

12/11/2026, 21:11
TANEA Newsroom
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Αναστολή επενδύσεων και περικοπές

Η Mercedes-Benz προχώρησε στην αναστολή κάθε νέας επένδυσης στις γερμανικές εγκαταστάσεις της, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων και τη μεταφορά δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται μέτρα για τη μείωση του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ωρών εργασίας.

Σύμφωνα με εσωτερική ανάρτηση που επικαλείται η Handelsblatt, η διοίκηση επιδιώκει την αύξηση του χρόνου εργασίας χωρίς μισθολογική προσαρμογή, καθώς και την περικοπή ειδικών παροχών, με στόχο μια ετήσια εξοικονόμηση ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Προς το παρόν, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με το συνδικάτο IG Metall να επιμένει στη διατήρηση της εβδομάδας 35 ωρών.

Προειδοποιήσεις για το μέλλον

Η υπεύθυνη εργατικού δυναμικού, Μπρίτα Ζέεγκερ, ανέφερε πως το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να μειώσει τις δικές του αποδοχές. Αν και η εταιρεία προσπαθεί να αποφύγει τα λουκέτα, η κ. Ζέεγκερ παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια επιλογή που «δυστυχώς, πρέπει πλέον να εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα». «Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα αναγκαστούμε να λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για τέτοιου είδους ενέργειες, παρόλο που δεν επιθυμούμε να προχωρήσουμε σε αυτές», τόνισε.

Ήδη από τα τέλη Ιουνίου, η διοίκηση είχε διαμηνύσει πως «το κόστος ανά ώρα εργασίας πρέπει να μειωθεί», θεωρώντας τα εργατικά κόστη στη Γερμανία δυσανάλογα υψηλά έναντι άλλων χωρών. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μίχαελ Σίμπε, δήλωσε στο AFP: «Αποφασίσαμε ομόφωνα, στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναστείλουμε όλες τις νέες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις μας στη Γερμανία. Προς το παρόν, δεν διαβλέπουμε κάποια πιθανή λύση», συμπληρώνοντας πως «οι τρέχουσες δομές κόστους δεν μας επιτρέπουν να επενδύσουμε στη Γερμανία».

Ο κ. Σίμπε προειδοποίησε για το ενδεχόμενο κλεισίματος δύο μονάδων, με την BILD να αναφέρει ότι ίσως πρόκειται για εργοστάσιο συναρμολόγησης και ένα κέντρο κατασκευής συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Η Mercedes, με παρουσία σε πόλεις όπως η Στουτγκάρδη, το Αμβούργο και το Βερολίνο, αντιμετωπίζει πτώση πωλήσεων και κερδοφορίας, λόγω της κάμψης στην Κίνα, των αμερικανικών δασμών και των επιπτώσεων της σύγκρουσης στο Ιράν. Η εισηγμένη στον DAX εταιρεία είχε ήδη εκδώσει προειδοποίηση για τα κέρδη της, έχοντας αποσύρει τις προβλέψεις της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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IG Metall Mercedes αυτοκινητοβιομηχανία Γερμανία

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