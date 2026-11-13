«Φέρτε πίσω το αφεντικό»: Ξεσηκωμός των εργαζομένων της Nvidia μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ

Περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, με μεγάλη μερίδα του προσωπικού να θεωρεί την απόφαση αυτή «λάθος για την εταιρεία»

Κύμα στήριξης προς τον ιδρυτή και επί 33 χρόνια επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εκδηλώνεται στο εσωτερικό του τεχνολογικού κολοσσού λίγες μόλις ώρες μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του, με περισσότερους από 1.600 εργαζομένους να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.

H αποχώρηση του συνιδρυτή της εταιρείας την Πέμπτη, η οποία ήρθε μετά τη θύελλα αντιδράσεων για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, μία εκ των οποίων φέρεται να ήταν με την ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, Άλις Χουάνγκ, έχει προκαλέσει έντονους τριγμούς στη Silicon Valley. Ωστόσο, μεγάλη μερίδα του προσωπικού της Nvidia θεωρεί την απόφαση αυτή «λάθος για την εταιρεία» και ζητά την επαναφορά του.

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🇺🇸 Nvidia employees want their founder BACK. Jensen Huang resigned yesterday, and an internal suggestion box post asking the board to hear staff out has racked up MORE THAN 1,600 COMMENTS, most of them calling for his return. Commenters are telling the board that anyone who believes in Nvidia’s mission should bring the boss back. Another employee said the company is what it is because of Jensen, and worries it will suffer without him. This is the guy who started Nvidia in 1993 and spent 33 years turning a graphics chip maker into the engine of the entire AI boom. Good luck replacing that. Source: WIRED / Writer: Julie — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 13, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wired, ήδη πριν από την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησης του Χουάνγκ, ένας παλαιός μηχανικός της Nvidia είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο εσωτερικό «κουτί προτάσεων» της εταιρείας, καλώντας το διοικητικό συμβούλιο να ακούσει τις απόψεις των εργαζομένων. Έκτοτε, η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1.600 σχόλια, με τη συντριπτική πλειονότητα να τάσσεται υπέρ της επιστροφής του του Χουάνγκ.

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«Χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία»

«Όποιος πιστεύει στην αποστολή της Nvidia, ας φέρει πίσω το αφεντικό», έγραψε χαρακτηριστικά ένας ανώνυμος σχολιαστής, ενώ ένας άλλος εργαζόμενος υποστήριξε ότι η εταιρεία έφτασε εδώ που είναι χάρη στον Χουάνγκ, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι θα πληγεί χωρίς εκείνον. «Είμαστε όλοι άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Ο Τζένσεν έκανε τόσα καλά πράγματα και χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία», ανέφερε ένα ακόμη στέλεχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ ίδρυσε τη Nvidia το 1993 και μέσα σε 33 χρόνια μετέτρεψε μια εταιρεία κατασκευής τσιπ γραφικών στον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως και μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες στον κόσμο. Μετά την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του Δ.Σ., καθήκοντα μεταβατικής CEO ανέλαβε η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια (CFO), Κολέτ Κρες.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται δύο άτομα που έλαβαν ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε προσωπικά τον Χουάνγκ, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε επιδραστικό σύμβουλο και στενό σύμμαχο σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας του να παλέψει για τη θέση του.

Ο Τραμπ διατήρησε τη στήριξή του παρά τα συμπεράσματα των υπηρεσιών πληροφοριών περί σχέσης του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο που φέρεται να είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Ενώπιον του Κογκρέσου

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, που παραιτήθηκε χθες, Πέμπτη, από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας Nvidia, κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, δήλωσε Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, ο οποίος πρόσθεσε ότι το ίδιο ζητήθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

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«Πρόσφατες πληροφορίες εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική μας ασφάλεια και την προστασία ευαίσθητων αμερικανικών τεχνολογιών. Ζητώ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής της Γερουσίας που είναι αρμόδια για τις τράπεζες», δήλωσε ο πρόεδρός της Τιμ Σκοτ στο Χ.

Η ετυμηγορία της αγοράς ήταν ξεκάθαρη: οι μετοχές της Nvidia, που είχαν ήδη χάσει περίπου το ένα τέταρτο της αξίας τους μέσα σε έναν μήνα εν μέσω αναστάτωσης στον τεχνολογικό κλάδο, σημείωσαν βουτιά 13% με το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, προτού περιορίσουν τις απώλειές τους στο -4,3% στο κλείσιμο των συναλλαγών.

Η πτώση του Χουάνγκ, ο οποίος έδινε μάχη για να μην τεθούν περιορισμοί στην ανάπτυξη της ΑΙ, υπερασπιζόταν τα ανοικτά μοντέλα της AΙ – περιλαμβανομένων των κινεζικών-και τασσόταν υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ, ενδέχεται επίσης να αναβιώσει την εμπορική ένταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Ήδη ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει δεχθεί να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στο Κογκρέσο πριν τις 26 Νοεμβρίου και την Ημέρα των Ευχαριστιών, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μπράιαν Μαστ, πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.