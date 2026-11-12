Ελλάδα

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός σε κτήμα εντοπίστηκε 78χρονος

Οι πρώτες ενδείξεις των αρχών αποκλείουν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατο του 78χρονου, αποδίδοντας το συμβάν πιθανώς σε παθολογικά αίτια

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός σε κτήμα εντοπίστηκε 78χρονος
12/11/2026, 18:25
TANEA Newsroom
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Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Καναλίων Μαγνησίας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 78χρονου συνταξιούχου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο άτυχος άνδρας πήγε στο κτήμα του, όμως το μεσημέρι δεν επέστρεψε στο σπίτι του και οι δικοί του ανησύχησαν. Έτσι τον αναζήτησαν και τον βρήκαν νεκρό στο χωράφι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας είχε ανεβεί σε δέντρο για να το κλαδέψει. Βρέθηκε πεσμένος και χωρίς αισθήσεις.

Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βελεστίνου έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον άτυχο ηλικιωμένο στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο χωράφι έσπευσαν και αστυνομικοί, με τις πρώτες ενδείξεις να αποκλείουν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, με τα αίτια πιθανώς να είναι παθολογικά.

Για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του θανάτου του συνταξιούχου αστυνομικού, έχει οριστεί η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής στη σορό του, την Παρασκευή (12/11). Την ευθύνη της προανάκρισης για το περιστατικό φέρει το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου.

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