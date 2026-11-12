Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον πρωτογενή τομέα εντείνονται, με αιχμή το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και τις οικονομικές απώλειες.

Στη Μαγνησία, οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα προγραμματίζουν για τις 24 Νοεμβρίου μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου, ενώ σχεδιάζουν και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου και Βορείων Σποράδων, στα Κάτω Λεχώνια. Στη συνάντηση συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς από διάφορες περιοχές της Μαγνησίας, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι η συσσώρευση προβλημάτων καθιστά πλέον αναγκαία τη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμέτωποι με οικονομικό αδιέξοδο

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, τα προβλήματα που είχαν οδηγήσει στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις όχι μόνο παραμένουν, αλλά έχουν επιδεινωθεί. Όπως σημείωσε, αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με έντονη αβεβαιότητα και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

«Έχουμε ένα κόστος παραγωγής που έχει φτάσει στον ουρανό, οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλές, έχουμε ζημιές σε προϊόντα λόγω της κλιματικής κρίσης και αλλαγής του καιρού. Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που παλεύουμε με νύχια και με δόντια να μείνουμε στον κλάδο, να μείνουμε στα χωριά μας που έχουν καταντήσει φαντάσματα», δήλωσε στο Thessalian Radio Television.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η 30ή Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία οι παραγωγοί αναμένουν να έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τα οφειλόμενα ποσά. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι οι γιορτές των Χριστουγέννων ενδέχεται να τους βρουν στα αγροτικά μπλόκα.

Νέα κινητοποίηση και στη Μυτιλήνη

Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στη Λέσβο. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, οι αγρότες του νησιού αναμένεται να πραγματοποιήσουν νέα διαμαρτυρία, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση στην κτηνοτροφία και την ελαιοκομία.

«Οι κτηνοτρόφοι είναι με την πλάτη στον τοίχο, καταχρεωμένοι. Το ίδιο και οι ελαιοπαραγωγοί που για πέμπτη χρονιά μπαίνουν μέσα. Οι τιμές του ελαιολάδου είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Τώρα με τον αφθώδη πυρετό που αφανίζει την κτηνοτροφία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντίδρασης», δήλωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος.

Οι κινητοποιήσεις στη Μαγνησία και τη Λέσβο αναδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση στήριξη και παρεμβάσεις, η συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.