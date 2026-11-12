Πώς ο Μιχάλης Γρηγορίου κατάφερε τον τελευταίο μήνα να περιορίσει το ροτέισον στην ενδεκάδα και να μειώσει δραστικά τις αλλαγές του

Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος τον Σεπτέμβριο, ο Άρης παρουσίαζε συχνές διαφοροποιήσεις στην αρχική του σύνθεση, καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεγε να προχωρά σε εκτεταμένο ροτέισον από αγώνα σε αγώνα.

Η ενσωμάτωση των νεοαποκτηθέντων ποδοσφαιριστών, σε συνδυασμό με το απαιτητικό πρόγραμμα και τις συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, οδήγησε σε ένα ιδιαίτερο στατιστικό. Πιο συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» δεν χρησιμοποίησαν την ίδια ενδεκάδα σε οκτώ διαδοχικές αναμετρήσεις, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

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Στο συγκεκριμένο διάστημα, ο Έλληνας τεχνικός προχώρησε συνολικά σε 43 αλλαγές στην αρχική σύνθεση, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 5,38 ανά παιχνίδι.

Το μικρότερο εύρος παρεμβάσεων καταγράφηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου έγιναν μόλις δύο αλλαγές, ενώ στον αντίποδα, απέναντι στον Ηρακλή, οι διαφοροποιήσεις έφτασαν τις εννέα, έπειτα από το εκτεταμένο ροτέισον που είχε προηγηθεί στο ματς με τη Μαρκό.

Σε τέσσερις αναμετρήσεις οι αλλαγές κυμάνθηκαν από επτά έως οκτώ, σε τρεις ήταν τρεις, ενώ σε δύο περιπτώσεις περιορίστηκαν στη μία.

Η χρησιμοποίηση συνολικά 26 ποδοσφαιριστών και η συνεχής εναλλαγή προσώπων κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός σταθερού αγωνιστικού κορμού. Ο στόχος ήταν να αποκτήσει η ομάδα μια συγκεκριμένη βάση παικτών, πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί και να αναπτύξει μεγαλύτερη συνοχή και αγωνιστική χημεία.

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Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε ο Γρηγορίου, επαναφέροντας το σύστημα 4-4-2 και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία των Κουαμέ και Καντεβέρε στην επίθεση. Παράλληλα, επέλεξε να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τον αρχικό σχεδιασμό της καλοκαιρινής περιόδου, αλλά και ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο περσινό ρόστερ.

Η ενδεκάδα που κέρδισε την εμπιστοσύνη του Γρηγορίου

Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Μπρούμα, Κουαμέ και Καντεβέρε αποτέλεσαν το σχήμα που εμφανίστηκε συχνότερα στις τελευταίες αναμετρήσεις του Άρη. Η συγκεκριμένη ενδεκάδα έκανε την πρώτη της εμφάνιση απέναντι στον Βόλο και διατηρήθηκε τόσο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο όσο και σε εκείνο με την Κηφισιά.

Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά μέσα στη φετινή σεζόν που ο Γρηγορίου διατήρησε ακριβώς το ίδιο αρχικό σχήμα για δύο συνεχόμενα παιχνίδια.

Η σταθερότητα αυτή είχε θετικό αντίκτυπο στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας, η οποία κατάφερε σε αρκετά διαστήματα να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο, συγκεντρώνοντας παράλληλα 12 βαθμούς. Υπήρξαν βέβαια ορισμένες επιμέρους διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις την παρουσία των Γιαννιώτα και Γένσεν.

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Ενδεικτική της αλλαγής φιλοσοφίας είναι η εικόνα των τελευταίων πέντε αγώνων πρωταθλήματος, στους οποίους ο Γρηγορίου πραγματοποίησε συνολικά μόλις οκτώ αλλαγές στην αρχική σύνθεση.0 Αν συνυπολογιστεί και η αναμέτρηση του Κυπέλλου, ο απολογισμός διαμορφώνεται σε 19 αλλαγές σε έξι παιχνίδια.

Από αυτές, οι έξι καταγράφηκαν στο ματς με τον Παναθηναϊκό και οι πέντε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Λιβαδειάς. Πρόκειται για αριθμούς αισθητά μειωμένους σε σύγκριση με εκείνους του πρώτου αγωνιστικού διαστήματος της σεζόν.

Τα παραπάνω δεδομένα εξηγούν γιατί το συγκεκριμένο σχήμα μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως η βασική ή «καλή ενδεκάδα» του Άρη. Ωστόσο, το ζήτημα που εξακολουθεί να προβληματίζει αφορά τις επιλογές από τον πάγκο.

Πέρα από δύο ή τρεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις, οι υπόλοιπες εναλλακτικές δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στις απαιτήσεις. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Γρηγορίου έχει περιορίσει αισθητά τον αριθμό των παικτών στους οποίους στηρίζεται κατά τον τελευταίο μήνα.